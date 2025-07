Lavoro: Fratoianni, 'Meloni si vanta di presunti record mentre lavoratori arrancano'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "È irrispettoso che Meloni continui a parlare di presunti record del numero di occupati, per altro piegando i dati Istat a suo piacimento. È irrispettoso nei confronti di milioni di lavoratori e pensionati che non arrivano alla terza settimana del mese. ...

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "È irrispettoso che Meloni continui a parlare di presunti record del numero di occupati, per altro piegando i dati Istat a suo piacimento. È irrispettoso nei confronti di milioni di lavoratori e pensionati che non arrivano alla terza settimana del mese. Gli stipendi e le pensioni in Italia non crescono, a differenza che negli altri paesi europei.

Gli italiani sono in balia dell’inflazione, delle bollette, dell’aumento dei prezzi nei supermercati". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Ma le uniche cose che fa la presidente del consiglio – prosegue il leader di SI – sono i post social sui presunti record e qualche viaggio internazionale che evidentemente non serve a nulla, visti i risultati. Tutto questo pur di non occuparsi dei lavoratori. E invece – conclude Fratoianni – c’è una sola cosa da fare: alzare gli stipendi".