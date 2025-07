Due ex protagonisti di “Uomini e Donne” si sono lasciati. La notizia era già nell’aria da qualche tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale sui social. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, è finita tra due ex protagonisti: ecco chi sono

Erano usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, e la loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, tanto che erano une delle coppie più amate dal pubblico.

Ora la notizia che la loro relazione è giunta al capolinea. Di chi stiamo parlando? Di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono lasciati. E’ stata proprio Raffaella, su Instagram ad annunciare la fine della storia d’amore. Ecco cosa ha scritto.

Due ex protagonisti di Uomini e Donne confermano la rottura: l’annuncio arriva sui social

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati ufficialmente. Le voci circolavano già da qualche tempo, ma proprio l’ex corteggiatrice, con una storia su Instagram, ha voluto confermare la fine della relazione. Ecco cosa ha scritto: “da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, ma pian piano mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre di più a causa dei molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto.” Raffaella ammette di sentirsi responsabile della fine della storia, anche se “la colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano.” Infine Raffaella Scuotto ha detto che lei e Brando continueranno a volersi bene anche se le loro strade si sono ormai divise perché “quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato.”