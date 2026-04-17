Primavera nei borghi, visite e storia: cosa vedere domenica 19 aprile

La manifestazione Primavera nei Borghi, promossa dall’Archeoclub d’Italia, invita cittadini e visitatori a esplorare i centri minori italiani con aperture straordinarie di monumenti, percorsi guidati ed escursioni che intrecciano arte, natura e tradizioni locali. L’appuntamento nazionale è previsto per domenica 19 aprile, quando numerosi borghi apriranno le loro porte per offrire percorsi esperienziali pensati per un turismo più sostenibile e consapevole.

Dietro l’iniziativa c’è l’obiettivo chiaro di contrastare il fenomeno dello spopolamento e di trasformare le frazioni da contesti marginali a leve di sviluppo territoriale, puntando su tutela del paesaggio, valorizzazione delle identità locali e fruizione diffusa del patrimonio. Le proposte spaziano dalle visite archeologiche ai musei locali, dalle passeggiate tematiche agli eventi che raccontano le storie delle comunità.

Perché i piccoli centri sono strategici

I numeri spiegano la portata della sfida: in Italia 6.694 comuni hanno meno di 10.000 abitanti e oltre 5.500 non superano i 5.000. I piccoli centri rappresentano circa il 70% dei comuni italiani e ospitano quasi 10 milioni di persone, pari al 17% della popolazione nazionale. Questi territori occupano più della metà dello spazio nazionale e custodiscono gran parte della ricchezza ambientale e paesaggistica del Paese.

Ruolo ambientale e culturale

Il patrimonio disperso nei borghi è spesso composto da architetture minori, siti archeologici locali, paesaggi rurali e tradizioni immateriali che costituiscono una rete museale diffusa all’aria aperta. Valorizzare questi elementi significa offrire servizi culturali e ricettivi che possono incentivare la permanenza delle comunità, attrarre nuove forme di turismo e dare nuovo valore economico al mantenimento del territorio.

Programmi ed esempi: itinerari per tutti i gusti

L’anteprima dell’iniziativa si è svolta a Larino (Molise) con visite all’Anfiteatro Romano e al Complesso Termale; altri esempi dal Centro e Sud Italia comprendono Arpino con le sue Mura Pelasgiche, il Borgo Hermada a Terracina, e borghi marchigiani come Corinaldo e Castelsantangelo sul Nera. Anche città come Chieti apriranno il Teatro Romano e le Cisterne, mentre in Abruzzo si segnalano castelli e musei locali. Questi eventi sono pensati per valorizzare sia i beni materiali sia le storie che legano le comunità ai luoghi.

Comuni selezionati e un riconoscimento speciale

Per l’edizione in calendario sono stati selezionati 19 borghi in tutta la penisola: tra questi rientrano Borgo La Civitella, Barisciano, Guardia Vomano, Cellino Attanasio, l’antico borgo di Civitavecchia, Borgo Hermada, Civitanova Alta, Corinaldo, Castelsantangelo sul Nera e molti altri. Tra i riconoscimenti territoriali spicca la selezione di Santo Stefano del Sole come unico comune scelto nella provincia di Avellino, un attestato di merito per gli sforzi di promozione locale e la collaborazione tra amministrazione e associazioni.

Iniziative culturali e rituali che parlano al presente

Alcune proposte vogliono creare dialoghi tra archeologia, ricerca e comunità: ad esempio ad Arpino si terrà l’evento “Le Mura e il Tempo dei Ciclopi“, che unisce studi scientifici e suggestioni artistiche per raccontare le tracce megalitiche e i legami antichi con il paesaggio. Relatori come il prof. Giulio Magli e il prof. Maurizio Corsetti guideranno percorsi di approfondimento che mirano a far «ascoltare» la Voce delle Pietre e a collegare le pratiche rituali del passato con le esperienze contemporanee.

Il percorso culturale include anche la riscoperta di riti fondativi come il ver sacrum, interpretato come simbolo di speranza e di scelta di nuovi spazi di vita, e pratiche simboliche che venivano celebrate all’inizio della stagione primaverile. L’intento è trasformare la visita in un’esperienza immersiva in cui archeologia, memoria e comunità dialogano, contribuendo a sostenere la rete dei borghi italiani.

In chiusura, Primavera nei Borghi si propone come un’occasione per riscoprire luoghi spesso trascurati e per sostenere un modello di sviluppo locale basato su sostenibilità, tutela del territorio e valorizzazione delle identità culturali. Partecipare agli eventi di domenica 19 aprile significa non solo visitare monumenti, ma contribuire a un progetto collettivo che punta a mantenere vive le comunità e il loro patrimonio.