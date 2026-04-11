Marco Mazzariol nominato alfiere della Repubblica: la storia di un ragazzo che trasforma la sfida in impegno

Scopri come Marco Mazzariol ha trasformato la propria esperienza con la distrofia muscolare di Duchenne in un impegno concreto dentro e fuori la comunità

La nomina a Alfieri della Repubblica sancisce il riconoscimento pubblico di giovani che si distinguono per senso civico, altruismo e volontariato. Tra i 28 destinatari di questa onorificenza figura anche Marco Mazzariol, ragazzo di Carbonera (Treviso), nato il 28/4/2011. Nonostante la diagnosi di distrofia muscolare di Duchenne, Marco ha saputo coniugare studio, passioni e disponibilità verso gli altri, diventando simbolo di una generazione che affronta la fragilità con coraggio.

La storia di Marco non è fatta solo di difficoltà mediche, ma anche di curiosità e partecipazione: interessi per le automobili, la musica e il teatro convivono con periodi di impegno scolastico brillante — ha concluso la terza media con il massimo dei voti — e con la scelta di mettersi a disposizione della comunità. Questo percorso personale ha portato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a inserirlo nell’elenco dei giovani premiati, un riconoscimento che sottolinea il valore dell’azione civica anche in età giovanissima.

Un riconoscimento che parla di comunità

Il titolo di Alfiere della Repubblica non è un premio esclusivamente individuale: è una testimonianza del modo in cui la società osserva e valorizza chi agisce per il bene comune. Nel caso di Marco, la motivazione evidenzia la tenacia con cui affronta la malattia fin dall’infanzia e la capacità di restituire, con serenità e gioia, un messaggio di unicità della persona. Ricevere questa onorificenza significa anche dare visibilità a temi come la disabilità e la necessità di politiche inclusive.

Il profilo del ragazzo

Marco è un quindicenne di Carbonera che vive la quotidianità con spirito propositivo: la sua passione per il teatro lo porta a collaborare con una compagnia locale, mentre la musica e le automobili rappresentano interessi che nutrono la sua identità. La sua esperienza scolastica, conclusa con lode, si affianca a un coinvolgimento sociale precoce che ha radici già nel 2019, quando ha partecipato attivamente come testimonial in una campagna di sensibilizzazione.

Il valore simbolico della scelta

Attribuire a un ragazzo con distrofia muscolare di Duchenne questo riconoscimento ha un forte impatto simbolico: mette al centro la persona e non la patologia, invita a riflettere su inclusione e ricerca e incoraggia altri giovani a trasformare la propria esperienza in solidarietà. Il riconoscimento, consegnato dal Presidente, funge da cassa di risonanza per tutte le storie simili che chiedono attenzione e concretezza nelle risposte civiche.

Impegno sociale e la campagna di sensibilizzazione

Fin dal 2019 Marco ha accettato di prestare il proprio volto a iniziative rivolte alla sensibilizzazione sulla distrofia muscolare di Duchenne. In quel periodo ha collaborato con Parent Project Onlus, partecipando a un video in cui, nei panni di un conduttore di telegiornale, ha contribuito a spiegare la malattia e a promuovere la destinazione del 5 per mille a favore della ricerca. Questa esperienza lo ha avvicinato al mondo del volontariato e della comunicazione sociale, insegnandogli il valore dell’empatia e della parola pubblica.

Un ruolo da protagonista nella sensibilizzazione

Essere testimonial ha significato per Marco imparare a raccontare, con semplicità, temi complessi come la ricerca scientifica e le necessità delle famiglie coinvolte. L’impegno nella campagna ha offerto allo stesso tempo visibilità alla causa e agli sforzi delle associazioni che sostengono la ricerca, confermando come la partecipazione dei giovani possa amplificare messaggi fondamentali per la società.

Perché la storia di Marco conta

La vicenda di Marco unisce elementi diversi: la sfida personale con la distrofia muscolare di Duchenne, il successo scolastico, la partecipazione culturale attraverso il teatro e la scelta di agire come volontario e testimonial. Tutto questo rende il suo percorso un modello di riferimento per coetanei e comunità, sottolineando che l’impegno civile può nascere da esperienze difficili e diventare motore di cambiamento sociale. Il riconoscimento di Sergio Mattarella conferma l’importanza di dare voce a queste storie, promuovendo inclusione, ricerca e solidarietà.