Come la fibra ottica sostiene il Made in Italy e la crescita delle imprese

La diffusione della fibra ottica è centrale per modernizzare processi produttivi e supportare l'internazionalizzazione del Made in Italy: esempi concreti e dati confermano il ruolo delle reti

L’infrastruttura digitale si è trasformata in un elemento imprescindibile per la competitività del sistema produttivo italiano. In un incontro organizzato da Open Fiber a Roma intitolato “Fibra ottica: il futuro del Made in Italy”, esperti del settore e rappresentanti d’impresa hanno messo a fuoco il valore strategico delle reti in fibra per le aziende, grandi e piccole.

La discussione ha visto interventi di figure istituzionali e manager chiamati a raccontare come la connettività ultra‑veloce abiliti processi produttivi, vendita digitale e gestione distribuita delle filiere.

Al centro del dibattito sono emersi termini tecnici e concetti concreti: FTTH come modello di connessione diretta all’abitazione o all’azienda, banda ultra-larga per flussi di dati sempre più intensi, e strumenti pubblici come il PNRR e il Piano Bul che hanno facilitato investimenti nelle aree meno servite.

Tra i protagonisti delle testimonianze, Giuseppe Gola di Open Fiber e altri rappresentanti istituzionali e imprenditoriali hanno evidenziato che senza una rete robusta il potenziale del Made in Italy rischia di restare parziale.

Perché la fibra è strategica per il tessuto produttivo

La diffusione della fibra ottica non è solo un vantaggio tecnologico: è una leva per l’efficienza operativa e per l’accesso ai mercati esteri. Con una connettività affidabile, le imprese possono digitalizzare il ciclo produttivo, adottare soluzioni di automazione e monitoraggio in tempo reale, e utilizzare piattaforme di e‑commerce e marketing digitale per ampliare la clientela. L’adozione della FTTH favorisce inoltre la collaborazione remota, la formazione continua e la manutenzione a distanza degli impianti, riducendo tempi di fermo e costi logistici.

Un’infrastruttura al servizio delle filiere

Quando una rete è capillare e ad alta capacità, si possono integrare catene del valore distribuite sul territorio: fornitori, produttori e distributori comunicano con sistemi condivisi per gestione ordini, tracciabilità e qualità. La diffusione di reti ultraveloci consente inoltre di sfruttare tecnologie avanzate come il cloud manufacturing e l’analisi dei dati per ottimizzare processi. Questo rende il territorio meno dipendente dalla vicinanza ai grandi centri urbani, permettendo alle PMI di mantenere radicamento locale e contemporaneamente competere globalmente.

Impatto economico misurabile

I numeri aiutano a comprendere il ritorno sugli investimenti nelle infrastrutture: studi indipendenti hanno stimato che ogni euro destinato alla rete in aree bianche ha prodotto multipli significativi sul prodotto interno lordo. In particolare, l’intervento nelle zone meno servite, reso possibile dal Piano Bul, ha generato effetti moltiplicatori rilevanti. Il rafforzamento della connettività agisce come volano per l’export e l’import, consentendo alle PMI di adottare canali digitali e partecipare a filiere internazionali con maggiore efficacia.

Esperienze aziendali: dalla produzione tradizionale al commercio digitale

I casi portati al tavolo dai rappresentanti d’impresa hanno mostrato come la fibra ottica trasformi pratiche operative consolidate senza cancellare l’identità territoriale delle imprese. Aziende come Moretti Design, SteBrik e Graded hanno raccontato percorsi diversi ma con un filo comune: grazie alla connessione ultraveloce è stato possibile innovare i processi produttivi, gestire team remoti e avviare canali di vendita internazionali senza dover trasferire il core business lontano dai luoghi d’origine.

Moretti Design, attiva nella progettazione e produzione di stufe e camini, ha illustrato come la digitalizzazione del ciclo produttivo sia avvenuta pur mantenendo la produzione a Ripatransone. SteBrik, specializzata in prodotti creativi basati su mattoncini, ha sottolineato la necessità di gestire file ad alta definizione e interagire quotidianamente con clienti esteri grazie a una connessione stabile. Graded, operante nei servizi energetici, ha evidenziato come la rete faciliti il coordinamento tra sedi italiane e operative internazionali, supportando formazione e assistenza in tempo reale.

Conclusioni: investire in reti per sostenere il futuro

La discussione organizzata da Open Fiber ha ribadito che la connettività è parte integrante della strategia per valorizzare il Made in Italy. Non si tratta solo di portare fibra fisica nei territori, ma di attivare un ecosistema dove imprese, istituzioni e investimenti pubblici collaborano per massimizzare il valore aggiunto. Il risultato auspicabile è un sistema produttivo più resiliente, capace di innovare e di consolidare la propria presenza sui mercati esteri grazie a infrastrutture digitali moderne.

Investire in banda ultra-larga, sfruttare le opportunità offerte dal PNRR e continuare a rendere operative le politiche pubbliche per le aree bianche sono passaggi necessari per trasformare la connettività in crescita reale. In sintesi, la fibra diventa un fattore abilitante che connette manifattura, servizi e creatività, disegnando una prospettiva concreta per il futuro del Made in Italy.