Nomine di stato: Mariani guida Leonardo mentre Eni, Enel e Enav aggiornano i vertici

Il 9 aprile 2026 il ministero dell'Economia, in qualità di azionista, ha proposto un nuovo assetto ai vertici di più partecipate, confermando e sostituendo figure chiave del sistema industriale italiano

Il ministero dell’Economia, in qualità di azionista, ha reso noti i nomi proposti per il rinnovo dei consigli di amministrazione di alcune grandi società partecipate dal Tesoro. Le indicazioni ufficiali, annunciate il 9 aprile 2026, segnano cambiamenti importanti soprattutto in casa Leonardo, dove viene indicato un nuovo amministratore delegato. Questo passaggio avviene in un contesto politico e di mercato già segnato dal dibattito pubblico sulle strategie industriali e sulle relazioni internazionali delle aziende della difesa e dell’energia.

La scelta del governo come socio motiva il calendario delle nomine: l’obiettivo è comporre liste di candidati per il rinnovo dei cda che saranno poi sottoposte all’assemblea degli azionisti. Si tratta di operazioni che non riguardano solo profili tecnici, ma riflettono anche equilibri politici interni e la volontà di garantire una governance ritenuta coerente con le priorità nazionali.

Il dossier ha generato attenzione negli ambienti finanziari e tra gli osservatori politici.

Leonardo: Mariani indicato come amministratore delegato

Per Leonardo il ministero dell’Economia ha proposto Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come presidente del consiglio di amministrazione. Con questa decisione non sono stati confermati l’attuale ad, Roberto Cingolani, e il presidente uscente, Stefano Pontecorvo. La scelta del governo interrompe quindi il percorso dell’attuale squadra dirigente, che aveva guidato fasi di espansione e di alleanze industriali internazionale.

Implicazioni e reazioni

La nomina di Mariani, figura nota per i ruoli dirigenziali all’interno del gruppo e per le esperienze nelle joint venture del settore, è stata commentata variamente: alcuni osservatori la vedono come un segnale di continuità gestionale su alcuni dossier strategici, altri la interpretano come un cambio di rotta politico. In ogni caso, il cambio di leadership a Leonardo ha generato attenzione sui mercati e tra gli stakeholder industriali, poiché la società è considerata un asset strategico per la difesa e la sicurezza nazionale.

Modifiche ai vertici di Eni, Enel e Enav

Accanto a Leonardo, il ministero ha indicato nomine anche per altre partecipate. In Eni viene proposto come amministratore delegato Claudio Descalzi e come presidente Giuseppina Di Foggia. Per Enel invece il governo ha confermato la leadership esistente, indicando la conferma di Flavio Cattaneo come amministratore delegato e di Paolo Scaroni come presidente. Infine, per Enav sono stati indicati Sandro Pappalardo come presidente e Igor de Biasio come amministratore delegato.

Significato delle scelte

Queste designazioni riflettono l’intento del ministero di bilanciare stabilità e rinnovamento: la conferma dei vertici di Enel punta alla continuità in ambito energetico, mentre le proposte per Eni ed Enav mostrano un mix tra riconferme di esperienza e nomine di nuove figure. Il ruolo del governo come azionista rende queste nomine non solo atti aziendali, ma anche strumenti di politica industriale, con ricadute su investimenti, rapporti internazionali e piani strategici.

Contesto politico e prospettive

La partita delle nomine avviene in un quadro politico in cui le forze di maggioranza discutono i profili da sostenere e il governo esercita la propria responsabilità come socio. Le scelte del 9 aprile 2026 dovranno essere formalizzate nelle assemblee e potranno subire variazioni, ma al momento delineano una linea precisa: sostituire alcune figure al vertice e confermare altre per mantenere continuità operativa. Per gli operatori di mercato e per gli stakeholder industriali, il passo successivo sarà valutare come i nuovi management interpreteranno i piani industriali e le collaborazioni internazionali.

In conclusione, l’indicazione di Lorenzo Mariani a Leonardo e le nomine negli altri gruppi partecipati segnano un momento di rilievo per la governance delle principali aziende controllate dallo Stato: decisioni che coniugano logiche tecniche e considerazioni politiche, e che nei prossimi mesi definiranno linee operative e relazioni strategiche per il sistema industriale italiano.