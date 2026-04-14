Bolzano sostituisce i New Jersey con fioriere in porfido per sicurezza e decoro

Nel centro storico di Bolzano è in corso un intervento che fonde sicurezza e cura estetica: le anonime barriere in cemento, note come New Jersey, sono state rimosse da alcuni accessi alla piazza principale e rimpiazzate con elementi più riconoscibili e coerenti con il contesto urbano. L’operazione, promossa dal sindaco Claudio Corrarati, punta a conservare i requisiti di protezione anti-intrusione senza rinunciare al decoro e alla fruibilità degli spazi pubblici.

Un progetto che valorizza il patrimonio esistente

La scelta di installare 11 fioriere realizzate con le storiche vasche in porfido nasce dalla volontà di riutilizzare materiali già presenti nel patrimonio cittadino. Si tratta degli antichi canali delle acque bianche del centro storico, recuperati durante i lavori per il parcheggio interrato in piazza Walther e conservati dalla Giardineria comunale.

Le vasche, di lunghezze variabili tra 1,50 e 3,70 metri, offrono una protezione fisica concreta per un totale di circa 30 metri lineari, e sono state opportunamente adattate per ospitare aiuole fiorite.

Recupero e adattamento

Il processo di recupero ha trasformato elementi tecnici in soluzioni urbane: le vasche in porfido, una volta canali funzionali alla gestione delle acque, sono state rielaborate come fioriere e mantenute in deposito dalla Giardineria comunale fino alla nuova collocazione. Questa operazione rappresenta un esempio di riuso creativo del patrimonio materiale cittadino, dove la storia del luogo diventa risorsa per rispondere a esigenze contemporanee di sicurezza.

Sicurezza invariata, qualità urbana migliorata

Secondo il Comune, la soluzione adottata garantisce gli stessi standard di protezione delle precedenti barriere, rispettando le indicazioni concordate con il Commissariato del Governo e la Questura. Allo stesso tempo, le nuove fioriere aumentano il valore estetico della piazza e la sua accessibilità: elementi in porfido risultano più coerenti con l’identità storica del centro rispetto ai blocchi in cemento, contribuendo a una percezione di maggiore accoglienza senza sacrificare la sicurezza.

Numeri e dimensioni

Le 11 fioriere installate coprono un’estensione complessiva di circa 30 metri lineari. Le singole vasche hanno lunghezze comprese tra 1,50 e 3,70 metri, misure che permettono di posizionarle con continuità lungo gli accessi più sensibili alla piazza. Questa distribuzione studiata consente di creare una protezione modulare e al tempo stesso di lasciare sufficiente spazio per il passaggio pedonale e le attività di piazza.

Gestione del verde e programmazione stagionale

La Giardineria comunale non solo ha reperito le vasche in porfido e curato il loro posizionamento, ma si occuperà anche dell’allestimento e della manutenzione delle aiuole. È previsto un piano di cura con tre cicli annuali: uno primaverile, uno estivo e uno autunno-inverno, per garantire un continuo rinnovo estetico e la gestione sicura del verde pubblico. Questo approccio assicura che le fioriere non siano solo barriere passive, ma contributi dinamici al paesaggio urbano.

Ruolo della manutenzione

La manutenzione programmata comprende attività di piantumazione, irrigazione e controllo strutturale delle vasche: interventi pensati per preservare sia la funzione di protezione sia l’integrità dei materiali storici. L’impegno della squadra verde del Comune garantisce che il progetto resti sostenibile nel tempo e che le fioriere continuino a svolgere un ruolo estetico e funzionale nella piazza.

Cooperazione istituzionale e messaggi pubblici

Il sindaco Claudio Corrarati ha espresso riconoscenza per la collaborazione tra istituzioni: il dialogo con il Commissariato del Governo e la Questura ha consentito di trovare una soluzione condivisa che bilancia esigenze di ordine pubblico e qualità urbana. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’assessore all’Ambiente, Marco Caruso, e alla Giardineria comunale per aver individuato rapidamente questa opzione operativa, capace di valorizzare il patrimonio esistente e rendere la città più accogliente.

In sintesi, l’intervento in piazza Walther rappresenta un esempio pratico di come il recupero di elementi storici possano integrarsi con misure di protezione moderna: una strategia che coniuga sicurezza, valorizzazione del territorio e attenzione al paesaggio urbano, offrendo una soluzione riconoscibile e rispettosa dell’identità cittadina.