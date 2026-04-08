Buscemi chiede stop al Remigration Summit in piazza Duomo

La convocazione del Remigration Summit in Piazza Duomo ha trasformato una data in calendario in un banco di prova per la politica cittadina. La presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi del Partito Democratico, ha depositato un ordine del giorno per chiedere che la manifestazione del 18 aprile sia valutata come «incompatibile» con l’identità civile della città e, per questo motivo, sottoposta a un attento esame da parte del Prefetto e del Questore.

Con questa mossa istituzionale si apre un confronto che mescola diritto pubblico, memoria collettiva e politica locale.

Da un lato ci sono i promotori, tra cui la Lega e il gruppo dei Patrioti Europei, che definiscono la propria iniziativa come un appuntamento per discutere di rimpatri e sicurezza; dall’altro la mobilitazione di realtà come la Rete No ai Cpr che ha già annunciato azioni di contrasto con lo slogan ‘Fuori i razzisti e i fascisti da Milano’ e un’assemblea pubblica l’8 aprile all’Università Statale.

Il dibattito cittadino riflette tensioni nazionali sul tema dell’immigrazione e su come debbano essere tutelati i valori costituzionali.

Le motivazioni dell’ordine del giorno

Nel documento presentato da Elena Buscemi si contestualizza la remigrazione come fenomeno politico: si parla, testualmente, di espulsione forzata o incentivata di persone straniere, inclusi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza o sono nati in Italia, secondo criteri che appaiono etnici o razziali. La mozione mette in rilievo la natura potenzialmente discriminatoria di queste proposte e sostiene che la loro promozione in uno spazio pubblico così simbolico sarebbe contraria all’articolo 3 della Costituzione, che garantisce uguale dignità a tutti i cittadini. L’ordine del giorno è stato depositato e la sua discussione è prevista nell’aula consiliare il 9 aprile.

Il richiamo alla Costituzione e alla memoria civile

Un punto centrale dell’iniziativa è il legame tra linguaggio politico e memoria storica: la scelta del 18 aprile è giudicata da alcuni provocatoria, perché a una settimana dal 25 aprile, giorno della Liberazione, rischia di rievocare memorie negative legate alle politiche di esclusione del passato. Nel testo si richiama esplicitamente il principio che lo spazio pubblico di una città democratica non dovrebbe diventare palcoscenico per messaggi che negano i diritti umani fondamentali o incitano alla divisione sociale. La mozione chiede pertanto alle autorità competenti di valutare l’opportunità di autorizzare l’evento alla luce di questi elementi.

Le reazioni politiche e le posizioni della destra

La risposta della Lega è stata netta: il partito ha denunciato un «atteggiamento antidemocratico» da parte della presidente del consiglio comunale, sostenendo che chi ricopre ruoli di garanzia dovrebbe tutelare il pluralismo e la libertà di espressione. Esponenti come la vicepresidente della Lega e europarlamentare Silvia Sardone e il capogruppo regionale Alessandro Corbetta hanno difeso la legittimità dell’iniziativa, definendo la remigrazione una proposta per intensificare i rimpatri dei presunti delinquenti stranieri e negando che si tratti di un’espressione di razzismo.

Argomentazioni dei promotori

I promotori insistono sulla distinzione tra politiche migratorie più restrittive e discriminazione etnica: per loro la parola d’ordine è ordine e tutela dell’identità nazionale. La partecipazione annunciata al raduno, con il sostegno di figure istituzionali come il governatore Attilio Fontana, viene descritta come un momento di confronto internazionale su sicurezza e immigrazione. Sul versante opposto, l’accusa è che l’evento porti in piazza messaggi che possono alimentare paura e intolleranza.

Contromosse e clima sociale in città

La Rete No ai Cpr e altre sigle hanno promosso la giornata «Milano è migrante» per il 18 aprile, con manifestazioni diffuse e l’assemblea dell’8 aprile alla Statale per organizzare la mobilitazione. Anche il sindaco Giuseppe Sala si è espresso contro ogni forma di remigrazione intesa come deportazione collettiva. La tensione tra difesa della libertà di manifestare e protezione dei principi costituzionali rende la città teatro di un confronto che attraversa opinione pubblica, istituzioni e società civile.

In conclusione, la vicenda del Remigration Summit a Milano è diventata uno specchio delle contraddizioni del dibattito contemporaneo: da una parte la richiesta di sicurezza e controllo dell’immigrazione, dall’altra il richiamo a valori come inclusione e rispetto della Costituzione. La decisione del Prefetto e del Questore, insieme all’esito del voto in consiglio comunale, determinerà se la piazza simbolo della città sarà sede del raduno o se l’ordine del giorno promosso da Elena Buscemi imporrà limiti per ragioni di tutela democratica.