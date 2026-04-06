Leone XIV invita a una veglia di preghiera per la pace l'11 aprile

Durante la benedizione Urbi et Orbi il Papa ha rivolto al mondo un appello intenso e preciso: la pace che annuncia il Vangelo non si limita a far tacere le armi, ma deve trasformare il cuore di ciascuno. Dalla loggia centrale della basilica di San Pietro, Leone XIV ha comunicato la convocazione di una veglia di preghiera per la pace, fissata per sabato 11 aprile, invitando tutti — credenti e non credenti — a partecipare o a raccogliersi nelle proprie comunità. L’invito accompagna la benedizione pasquale e si inserisce nel quadro liturgico e culturale di questo tempo: una Pasqua che vuole essere svolta verso la speranza e la conversione.

L’appello del Papa ai potenti e ai singoli

Nel discorso pasquale, Leone XIV ha rivolto un monito chiaro a chi detiene responsabilità politiche e militari: chi ha in mano le armi le deponga; chi può scatenare conflitti scelga il dialogo anziché la forza. Il Pontefice ha richiamato più volte l’idea della globalizzazione dell’indifferenza, denunciando la tentazione di abituarsi alla violenza e di distogliere lo sguardo dalle sofferenze altrui. Allo stesso tempo ha esortato i singoli a non cedere alla rassegnazione: la Pasqua indica, secondo il Papa, una via di resurrezione interiore che permette di rispondere al male con relazioni ricostituite e con gesti concreti di solidarietà.

Messaggio ai leader

L’appello diretto ai governanti è stato formulato come un richiamo alla responsabilità: non basta fermare i combattimenti per ragioni strategiche, serve perseguire la pace con spirito di incontro e rispetto reciproco. Leone XIV ha sottolineato che la vera pace nasce quando si rifiuta la volontà di dominare l’altro e quando si aprono canali di dialogo autentico. In tal senso la veglia dell’11 aprile è pensata anche come un segnale per chi può determinare le sorti dei popoli: una preghiera che vuole diventare pressione morale e stimolo alla politica della riconciliazione.

La veglia dell’11 aprile e l’adesione della Chiesa italiana

La veglia convocata per sabato 11 aprile si terrà nella Basilica di San Pietro e rappresenta un appuntamento pubblico rivolto a tutto il popolo dei credenti. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha già annunciato l’adesione delle Chiese in Italia, invitando parrocchie e comunità religiose a unirsi, anche a distanza. L’intento è «fermarsi» davanti al dolore del mondo e dire un chiaro no alla guerra: la preghiera non è fine a se stessa, ma un atto che indica la disponibilità a trasformare il fare sociale e politico.

Partecipazione diffusa

Per chi non potrà raggiungere San Pietro, le comunità locali sono chiamate a organizzare momenti di preghiera e di riflessione sincroni con la veglia. Il messaggio invita sacerdoti, religiosi e fedeli a rendere visibile in ogni diocesi questa mobilitazione spirituale: non si tratta solo di un evento mediatico, ma di una comune dichiarazione di umanità che cerca di arginare la sofferenza e la devastazione provocata dai conflitti.

Il contesto simbolico della celebrazione

La Messa di Pasqua, presieduta da Leone XIV, è stata accompagnata da immagini e simboli pensati per comunicare speranza e bellezza: il sagrato di piazza San Pietro è stato allestito con migliaia di fiori inviati dai Paesi Bassi, che hanno contribuito con 65.000 bulbi di tulipani, narcisi e giacinti, oltre a migliaia di altri fiori e rami ornamentali. Questi segni estetici non sono semplici decorazioni, ma segni sacramentali che rimandano alla rinascita e al rinnovamento spirituale che la Pasqua propone.

Immagini e liturgia

Nell’omelia il Papa ha evocato immagini forti per rendere comprensibile la natura della sua proposta: la vittoria di Cristo è descritta come una forza non violenta, paragonata al chicco di grano che marcendo genera vita nuova. Così la pace auspicata è presentata come frutto di pietà, perdono e dialogo, elementi che consentono alle relazioni sociali e internazionali di ricostruire percorsi di convivenza rispettosa.

Infine, alla riflessione del Papa si è aggiunto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha auspicato come i sentimenti pasquali spingano a recuperare il dialogo e la convivenza pacifica. L’appello del Pontefice e la risposta delle istituzioni ecclesiastiche e civili delineano una mobilitazione che, pur fondata sulla preghiera, guarda a esiti concreti: ridare alla politica il coraggio di scegliere la pace e alla società la volontà di non normalizzare la violenza.