Roland Garros, da Berrettini e Paolini a Cobolli-Pellegrino: programma e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo Slam parigino si tinge ancora una volta d'azzurro con i debutti di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa degli ultimi Internazionali, e Flavio Co...

(Adnkronos) – Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo Slam parigino si tinge ancora una volta d’azzurro con i debutti di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa degli ultimi Internazionali, e Flavio Cobolli. In campo anche Swiatek e Rybakina nel tabellone femminile, Shelton, Ruud, De Minaur e Auger-Aliassime in quello maschile.

Il programma completo di oggi al Roland Garros.

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00

[WC] E. Jones (AUS) – [3] I. Swiatek (POL)

V. Erjavec (SLO) – [2] E. Rybakina (KAZ)

[32] U. Humbert (FRA) – A. Mannarino (FRA)

non prima delle 20:15

[WC] H. Gaston (FRA) – [WC] G. Monfils (FRA)

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

[22] A. Rinderknech (FRA) – [Q] J. Rodionov (AUT)

[7] E. Svitolina (UKR) – A. Bondar (HUN)

[WC] T.

Rakatomanga Rajaonah (FRA) – [6] A. Anisimova (USA)

D. Merida (ESP) – [5] B. Shelton (USA)

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00

[13] J. Paolini (ITA) – D. Yastremska (UKR)

S. Wawrinka (SUI) – [LL] J. De Jong (NED)

[15] C. Ruud (NOR) – [Q] R. Safiullin

A. Zakharova – [10] K. Muchova (CZE)

COURT 14 – dalle ore 11:00

[8] A. De Minaur (AUS) – [Q] T. Samuel (GBR)

T. Maria (GER) – [23] E. Mertens (BEL)

[Q] K. Quevedo (ESP) – [WC] L. Jeanjean (FRA)

[10] F.

Cobolli (ITA) – [Q] A. Pellegrino (ITA)

COURT 7 – dalle ore 11:00

[Q] M. Chawalinska (POL) – Q. Zheng (CHN)

E. Spizzirri (USA) – [19] F. Tiafoe (USA)

I. Buse (PER) – [11] A. Rublev

A. Parks (USA) – [24] L. Fernandez (CAN)

COURT 6 – dalle ore 11:00

P. Carreno Busta (ESP) – [12] J. Lehecka (CZE)

T. Kokkinakis (AUS) – T. Atmane (FRA)

[29] J. Ostapenko (LAT) – E. Seidel (GER)

[25] D. Shnaider – R. Zarazua (MEX)

COURT 8 – dalle ore 11:00

L. Van Assche (FRA) – P. Kypson (USA)

J. Munar (ESP) – H. Hurkacz (POL)

[WC] A. Urhobo (USA) – K. Boulter (GBR)

C. Osorio (COL) – [14] E. Alexandrova

COURT 4 – dalle ore 11:00

[20] L. Samsonova – J. Teichmann (SUI)

J. Grabher (AUT) – [Q] R. Sramkova (SVK)

M. Navone (ARG) – J. Brooksby (USA)

[25] F. Cerundolo (ARG) – B. Van De Zandschulp (NED)

COURT 5 – dalle ore 11:00

[Q] S. Bandecchi (SUI) – [31] C. Bucsa (ESP)

P. Marcinko (CRO) – E. Lys (GER)

[Q] E. Nava (USA) – C. Ugo Carabelli (ARG)

Y. Wu (CHN) – M. Giron (USA)

COURT 9 – dalle ore 11:00

D. Kasatkina (AUS) – Z. Sonmez (TUR)

R. Bautista Agut (ESP) – [31] B. Nakashima (USA)

P. Udvardy (HUN) – V. Golubic (SUI)

R. Collignon (BEL) – A. Vukic (AUS)

COURT 12 – dalle ore 11:00

A. Shevchenko (KAZ) – A. Michelsen (USA)

A. Kovacevic (USA) – [27] R. Jodar (ESP)

T. Gibson (AUS) – Y. Putintseva (KAZ)

K. Rakhimova (UZB) – J. Cristian (ROU)

COURT 13 – dalle ore 11:00

M. Llamas Ruiz (HUN) – M. Berrettini (ITA)

M. Joint (AUS) – [28] A. Potapova (AUT)

R. Hijikata (AUS) – [24] T. Paul (USA)

[Q] H. Gyo (CHN) – M. Kessler (USA)

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)