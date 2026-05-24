Formula 1, ordine d'arrivo Gp Canada e classifica Piloti

Formula 1, ordine d'arrivo Gp Canada e classifica Piloti

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada e allunga in testa alla classifica Piloti del mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 24 maggio, il pilota italiano della Mercedes ha vinto a Montreal, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen approfit...