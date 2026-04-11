Da atleta di peso a prima sindaca di Genova: la storia di una transizione sorprendente

Nella vita di alcune persone un singolo gesto può sintetizzare un’esistenza. Per lei quel gesto era il lancio del martello, disciplina che ha praticato con risultati di rilievo e che ha descritto nel suo libro come tradizionalmente dominata dagli uomini. La carriera agonistica, caratterizzata da potenza più che da massa muscolare, le ha fatto conquistare dieci titoli nazionali e il rispetto del mondo dell’atletica, pur lasciando il rimpianto di una medaglia olimpica mancata.

Questo passato da atleta ha costituito la base della sua successiva apertura verso ruoli pubblici e istituzionali.

Dal campo alla governance sportiva

Il passaggio dal gesto tecnico al tavolo delle decisioni non è stato improvviso: dopo il ritiro dall’attività competitiva ha intrapreso un percorso amministrativo dentro il sistema sportivo italiano. È stata prima componente del consiglio nazionale del Coni e poi nominata vice presidente vicario, incarichi che l’hanno messa in contatto con le dinamiche organizzative e politiche dello sport.

In questi ruoli ha portato l’esperienza dell’atleta, proponendo scelte pragmatiche e ponendo attenzione alle esigenze di preparazione e organizzazione degli impianti.

Caratteristiche della carriera agonistica

La sua specialità richiedeva un mix di schemi motori, tecnica e esplosività: basti pensare a come il gesto del martello trasformi la forza in traiettoria. Nel racconto autobiografico ha sottolineato come la sua struttura fisica non fosse quella tipica dei lanciatori più massicci, ma che la capacità di generare potenza e la precisione tecnica le abbiano permesso di imporsi a livello nazionale. Il percorso agonistico è stato costellato di vittorie e di un obiettivo olimpico che, pur non centrato, ha dato slancio alla sua reputazione sportiva.

Esperienza e ruoli nel Coni

Entrare nelle istituzioni sportive ha significato imparare a mediare interessi diversi: federazioni, atleti, istituzioni locali e sponsor. Come membro del Coni ha avuto modo di gestire budget, progettare iniziative per la formazione e intervenire su temi di governance. Il ruolo di vice presidente vicario ha consolidato il suo profilo di dirigente capace di dialogare con la politica e con la macchina organizzativa nazionale dello sport, facendone una figura nota e apprezzata anche fuori dal circuito strettamente agonistico.

La discesa in campo politico e l’appoggio del Pd

Dalla sfera sportiva alla scena politica il passo è stato facilitato dalla sua immagine di estranea alle contese di partito: il Partito Democratico ha visto in lei la figura adatta a rappresentare un’alternativa dopo una serie di battute d’arresto elettorali della sinistra. La scelta di candidarla alla guida di Genova è stata motivata proprio dalla sua capacità di parlare a una platea ampia e dalla percezione di integrità e competenza amministrativa costruita nel Coni. Il 29 Maggio 2026, grazie a un consenso trasversale del cosiddetto campo largo, è diventata la prima donna a ricoprire la carica di sindaco del capoluogo ligure.

Il profilo della candidatura

La sua candidatura è stata presentata come un progetto di innovazione civica: non una scelta ideologica netta, ma una proposta basata su competenze tecniche, capacità di gestione e radicamento nel tessuto associativo. Il partito ha puntato su un’immagine di rinnovamento, comunicando che la sua storia di atleta e dirigente poteva tradursi in una politica amministrativa pragmatica. La vittoria del 29 Maggio 2026 ha assunto anche un valore simbolico: la rottura di un tetto di cristallo nella guida della città di Genova.

Significato e prospettive

Oggi il suo nome evoca una combinazione insolita tra sport e istituzioni cittadine: una figura che dalla pedana del lancio ha saputo costruire una credibilità istituzionale. Il percorso dimostra come esperienze esterne ai partiti possano diventare leve per la guida delle amministrazioni locali, soprattutto quando accompagnate da capacità gestionali e visibilità pubblica. Resta il rimpianto di un risultato olimpico mancato, ma la nuova responsabilità amministrativa apre scenari dove la sua competenza potrà essere misurata su progetti concreti per la città.

Una eredità oltre i risultati sportivi

Il valore della sua storia non si esaurisce nei numeri degli allori: la trasformazione personale e il riconoscimento istituzionale testimoniano come lo sport possa forgiare leadership trasferibili. Essere diventata sindaco di Genova il 29 Maggio 2026 segna un punto di svolta, sia per la città sia per il modo in cui la società interpreta il contributo degli atleti alla vita pubblica. In questo senso la sua esperienza può funzionare da esempio per chi cerca percorsi alternativi di servizio civico e amministrativo.