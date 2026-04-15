Incentivi agli studenti calabresi: come funziona il reddito di merito

La Regione Calabria ha lanciato un programma volto a premiare la qualità degli studi universitari e a incentivare la permanenza degli studenti nel territorio: il Reddito di merito. Si tratta di un contributo economico pensato per sostenere chi ottiene risultati elevati e mantenerli durante il corso degli studi. L’intervento si inserisce nella strategia di contrasto alla perdita di giovani talenti, offrendo un supporto concreto a chi sceglie le università locali invece di trasferirsi altrove.

Per finanziare l’iniziativa sono stati messi a disposizione fondi pubblici europei e regionali: complessivamente sono stanziati 15 milioni di euro dal Programma operativo complementare della Regione. L’obiettivo è duplice: valorizzare l’eccellenza accademica e aumentare il tasso di completamento dei percorsi universitari negli atenei calabresi, con un’attenzione particolare alla continuità dei risultati nel tempo.

Chi può accedere e quali sono gli importi

Il beneficio è rivolto agli studenti universitari calabresi che dimostrano performance accademiche superiori. Gli importi sono modulati in base alla media ponderata: 500 euro per chi raggiunge una media pari o superiore a 27 e fino a 28 escluso; 750 euro per chi ottiene una media pari o superiore a 28 e fino a 29 escluso; e 1.000 euro per chi raggiunge una media pari o superiore a 29.

Queste soglie premiano la costanza e la qualità del rendimento, con l’intento di spingere gli studenti a mantenere livelli elevati nel tempo.

Accesso per i nuovi iscritti

I neodiplomati che iniziano l’università possono entrare nel programma già all’origine del percorso: è richiesta una votazione minima di 95/100 al diploma e il superamento del test di ingresso Tolc che li collochi nel top 10% della graduatoria. In questo modo il sostegno premia anche chi dimostra una preparazione solida fin dall’avvio del corso di studi, facilitando la transizione verso il sistema universitario senza penalizzazioni economiche nelle prime fasi.

Requisiti per chi prosegue gli studi

Per chi affronta un ciclo magistrale o specialistico, la Regione ha previsto criteri di accesso legati al percorso precedente: il voto di laurea triennale non deve essere inferiore a 108/110. Questo requisito punta a mantenere uno standard di eccellenza anche nelle fasi successive della formazione universitaria, garantendo che il contributo sia riservato a studenti con risultati consolidati e coerenti con le finalità del programma.

Verifiche e controllo della carriera

Una volta ottenuto il contributo, la regolarità della carriera diventa fondamentale. L’ateneo effettuerà due verifiche annuali, l’1 aprile e l’1 ottobre, per controllare il rispetto dei requisiti. Nel primo semestre è prevista una clausola di flessibilità: è necessario aver acquisito almeno il 40% dei Cfu dell’anno accademico di riferimento entro l’1 aprile, con una tolleranza del 10% dei crediti totali prevista per eventuali ritardi organizzativi. I crediti eventualmente mancanti devono essere recuperati entro la fine del secondo semestre per conservare il beneficio.

Implicazioni pratiche e aspettative

Il meccanismo del Reddito di merito non è solo un supporto economico, ma rappresenta uno strumento di politica educativa: oltre a fornire risorse agli studenti, mira a creare un incentivo culturale alla permanenza negli atenei locali e al completamento del percorso formativo. La combinazione di premi legati alla performance e di verifiche semestrali favorisce la responsabilizzazione dello studente e un monitoraggio continuo della qualità dell’offerta formativa.

In prospettiva, l’azione potrebbe contribuire a un lento riequilibrio territoriale delle opportunità formative: mantenere i giovani talenti in Calabria significa non solo investire sul futuro dei singoli, ma anche sul tessuto economico e sociale della regione. Sarà importante osservare l’impatto sul tasso di abbandono e sulla mobilità studentesca nei prossimi anni, valutando se gli incentivi riescano davvero a trattenere e valorizzare il capitale umano locale.