Dimore storiche, custodi di memoria e risorsa economica per il Paese

Si è tenuta a Roma, al Teatro Argentina, la 49esima Assemblea dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, appuntamento che ha acceso i riflettori sul ruolo strategico del patrimonio culturale privato per l’economia italiana. Al centro del dibattito, sintetizzato nel titolo “Patrimonio privato...

Si è tenuta a Roma, al Teatro Argentina, la 49esima Assemblea dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, appuntamento che ha acceso i riflettori sul ruolo strategico del patrimonio culturale privato per l’economia italiana. Al centro del dibattito, sintetizzato nel titolo “Patrimonio privato, valore pubblico”, la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e proprietari di dimore storiche, attraverso strumenti normativi più efficaci e stabili.

Un confronto che ha evidenziato come le dimore storiche non siano soltanto custodi di memoria, ma veri e propri attori economici.

https://www.youtube.com/watch?v=7RkvAvPS4rA