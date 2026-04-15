Difesa dell'ambiente, al via il tour green di Save the Planet

Milano, 15 apr. (askanews) – E’ partito da Brisighella, incantevole borgo del Ravennate, il progetto nazionale “Look Up Clean Up”, promosso dall’associazione no-profit Save the Planet per diffondere una cultura della sostenibilità fatta anche di piccoli gesti: raccogliere un rifiuto, rispettare gli spazi comuni e prendersi cura del territorio sono azioni semplici, ma fondamentali per contrastare l’inquinamento e proteggere il pianeta.L’iniziativa è un vero e proprio giro d’Italia all’insegna dell’ambiente, che toccherà diversi luoghi simbolo del Paese.

Prima tappa il 12 aprile nella località romagnola, dove cittadini, volontari e istituzioni si sono ritrovati in Piazza Carducci per una mattinata dedicata alla pulizia delle strade e degli spazi pubblici. Un gesto concreto, ma anche un momento di riflessione sull’importanza dei comportamenti quotidiani per la tutela dell’ambiente.”Il nostro tour si chiama ‘Look Up Clean Up’: guardare verso l’alto e piegarsi verso il basso, per riprendere quelle che sono le nostre tradizioni verso la sostenibilità e le nostre coscienze rispetto al prendersi cura dei luoghi – racconta Elena Stoppioni, presidente di Save the Planet APS -.

Quindi non solo pulire dai rifiuti i nostri borghi, le nostre spiagge, le nostre campagne, ma anche riattivare un pensiero civico di cura”.Dopo Brisighella – città virtuosa dove la raccolta differenziata supera l’80% – il tour farà tappa il 10 maggio a Capo Peloro, in Sicilia, per poi proseguire a Treviso a giugno e a Bardonecchia ad agosto, fino all’evento finale previsto a Firenze il 20 settembre: una grande manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del World Clean Up Day, azione civica globale che ogni anno coinvolge milioni di volontari in oltre 190 Paesi.Oltre ai volontari di Save the Planet, ogni tappa del tour coinvolge associazioni, studenti e amministrazioni locali: tutti insieme per ripulire centri urbani, spiagge e luoghi di interesse pubblico.

“Ho partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa per la pulizia del nostro paese da parte di tutti i ragazzi e di tutte le loro famiglie – assicura Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella -. Direi un’operazione che veramente dà lustro alla nostra cittadina, ma soprattutto ci consente di dare una mano: ognuno porta il suo sassolino a tenere bene la casa comune che è praticamente il mondo dove viviamo, il nostro pianeta. Quindi Save the Planet, salviamo il pianeta che vuol dire salvare noi stessi”. Non solo pulizia, ma anche partecipazione e creatività: grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, a ogni tappa sarà lanciato un contest fotografico aperto a tutti, con immagini che saranno poi esposte alla manifestazione finale di Firenze.Il messaggio è chiaro: il cambiamento parte da ciascuno di noi. Per salvare il pianeta, anche un piccolo gesto può fare la differenza.