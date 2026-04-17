Appelli virali di influencer a Putin: dalle inondazioni alla censura digitale

Volti popolari dei social come Victoria Bonya e Aiza hanno rivolto appelli diretti a Vladimir Putin, denunciando disservizi, inquinamento e restrizioni digitali e sollevando un dibattito pubblico inatteso

Negli ultimi giorni una serie di video pubblicati da influencer russi ha riacceso il dibattito pubblico sul rapporto tra potere centrale e cittadini. Il fenomeno è esploso dopo che la blogger Victoria Bonya ha pubblicato, il 14 aprile 2026, un messaggio diretto al presidente Vladimir Putin che ha raccolto oltre 20 milioni di visualizzazioni e più di un milione di like.

Questo episodio ha aperto una finestra su questioni che spaziano dalle calamità ambientali alle restrizioni di internet, mettendo in luce tensioni sociali che molti percepiscono ma raramente vedono manifestate da volti noti.

Nei video gli autori elencano problemi concreti come inondazioni in Dagestan, sversamenti di carburante sulle coste del Mar Nero, abbattimenti di bestiame in Siberia, e interruzioni della rete mobile.

Pur evitando riferimenti espliciti alla guerra in Ucraina, gli appelli mettono in rilievo disagi quotidiani e la sensazione diffusa che esista un divario tra ciò che giunge al vertice e la realtà sul territorio. Molti spettatori hanno reagito con sorpresa, mentre le autorità e gli analisti offrono letture diverse di questi messaggi.

Le voci che hanno rotto il silenzio

Tra le figure più in vista c’è Victoria Bonya, nota per la sua attività sui social e per presenze televisive passate, che nell’indirizzo del 14 aprile 2026 ha detto: “Le persone hanno paura di te, ma io no”. Il video, della durata di circa 18 minuti, ha elencato problemi che a suo avviso “nessun governatore direbbe” al presidente, puntando sul contrasto tra immagine pubblica e realtà locale. Bonya, che vive all’estero, ha poi rifiutato interviste successive e ha ribadito di non voler entrare in politica, sottolineando di essere “una persona con un cuore”. L’eco del messaggio ha generato un acceso dibattito online.

Il contenuto dell’appello di Bonya

Nel filmato Bonya ha citato cinque criticità specifiche: le inondazioni in Dagestan, l’inquinamento da olio combustibile lungo la costa dell’Anapa, l’abbattimento di specie protette e la confisca di bestiame nella regione di Novosibirsk, oltre ai frequenti blocchi di internet. Ha descritto un «muro» tra il presidente e i cittadini, auspicando che il messaggio potesse «romperlo». La portata virale dell’appello ha suscitato speculazioni su possibili manovre mediatiche o influenze esterne, ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il 16 aprile 2026 ha riconosciuto che i temi sollevati sono «molto significativi» e ha affermato che si sta lavorando per affrontarli.

Altri appelli e le pressioni subite

Non è stata l’unica iniziativa: la blogger nota come Aiza (Aiza-Liluna Ai) ha pubblicato un video di otto minuti in cui denunciava corruzione, tasse e rincari delle utenze, sostenendo che il presidente potrebbe non essere adeguatamente informato. Dopo la pubblicazione Aiza ha cancellato il clip citando minacce e attenzione mediatica. Persino figure vicine al potere, come l’attore Ivan Okhlobystin, hanno criticato le restrizioni su piattaforme straniere, definendo la chiusura dell’accesso all’informazione «un grave errore». Parallelamente si segnalano misure repressive nei confronti di blogger filogovernativi critici della gestione della campagna militare, con casi di detenzione e ricoveri coatti.

Risposte ufficiali e letture politiche

La reazione istituzionale è stata mista: da una parte il Cremlino ha dato credito ad alcune segnalazioni, dall’altra il clima generale resta teso per la possibilità di conseguenze legali per critiche pubbliche. Il sondaggio dell’agenzia statale VtSIOM ha mostrato un calo dell’ approvazione presidenziale fino al 67,8%, la più bassa dal febbraio 2026, un dato che ha alimentato interpretazioni diverse. Alcuni analisti parlano di un fenomeno limitato ma simbolico, altri vedono una svolta che coinvolge fasce di pubblico prima disinteressate alla politica.

Interpretazioni degli esperti

Il politologo Stanislav Belkovsky ha descritto la dinamica come un classico “Good tsar, bad boyars”, ossia la tendenza a attribuire i problemi ai livelli amministrativi locali piuttosto che al leader. Altri osservatori, come Abbas Gallyamov, hanno parlato di «scosse tettoniche» nella società, perché questi appelli portano nel dibattito segmenti che prima restavano estranei alla politica. L’esilio e il ruolo dei social hanno favorito che queste voci raggiungano larghe platee senza passare per i filtri tradizionali.

Implicazioni sociali e digitali

Il fenomeno mette in luce due questioni chiave: il ruolo crescente degli influencer come canali di denuncia e il peso delle limitazioni alla rete nella percezione pubblica. L’idea di isolamento digitale come strategia politica è stata messa in relazione a modelli già sperimentati altrove e solleva preoccupazioni su rischi economici e reputazionali. Per molti cittadini la viralità di questi appelli serve a confermare che non sono soli nelle loro lamentele, mentre per il potere è una sfida allo stesso tempo comunicativa e amministrativa. Resta da vedere se questi messaggi produrranno risposte concrete o saranno assorbiti come episodi mediatici temporanei.