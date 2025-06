"È finita", ex coppia di "Uomini e Donne" si lascia in malo modo: ecco di ch...

Da giorni circolano indiscrezione circa la fine della relazione tra due protagonisti del trono over di “Uomini e Donne“. Ecco di chi stiamo parlando e come stanno realmente le cose.

Uomini e Donne, ex coppia si dice addio: i segnali social

Sono usciti insieme dal dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, lo scorso mese di febbraio ma, tra loro, la relazione sembra essere già giunta al capolinea.

Non sono passati infatti inosservati ai tanti fan della coppia (o ex coppia) alcuni segnali social, come il fatto che i due hanno smesso di seguirsi sui social e hanno entrambi cancellato tutte le foto di coppia dai rispettivi profili. Di chi stiamo parlando? Di Claudia D’Agostino e di Giorgio Edipio. ex protagonisti del trono over. I due sarebbero quindi tornati single, l’esperto Pugnaloni ha risposto così a una follower.

Uomini e Donne, è finita male: l’ex coppia si lascia in malo modo

Una follower, dopo aver notato che Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio non si seguono più sui social, ha scritto all’esperto Lorenzo Pugnaloni: “Ciao Lorenzo, ma Claudia e Giorgio si sono lasciati? Non si seguono più.” La risposta: “e lei ha tolto tutte le foto di coppia. Ma come, qualche settimana fa lei osava smentirmi dicendo che tutto andava a gonfie vele. E ora non si seguono più? Degrado.”