Diego Tavani, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha espresso la sua opinione sulla decisione di Claudia D'Agostino di uscire dal programma

Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio hanno lasciato il programma di Maria De Filippi insieme, come mostrato nell’episodio di mercoledì 26 febbraio, perché la loro relazione proseguirà lontano dai riflettori. L’ex protagonista di Uomini e Donne, nonché ex frequentazione di Claudia, Diego Tavani, è intervenuto per commentare quanto accaduto.

Uomini e Donne, Diego Tavani: le parole per Claudia D’Agostino dopo la scelta

Claudia D’Agostino non è nuova agli studi di Uomini e Donne. La dama aveva già partecipato al programma nel 2013, quando aveva avuto una relazione con il tronista Andrea Offredi. Successivamente, nel parterre over, aveva sviluppato una conoscenza con un altro cavaliere, Diego Tavani. Purtroppo, però, la loro storia non ha avuto il finale sperato.

“Penso che abbiano fatto bene ad uscire dal programma, se è quello che desideravano, e a continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere”, ha dichiarato Tavani.

Poi ha aggiunto:

“Se penso che dureranno? Certo, perché non dovrebbero?”.

Nonostante la delusione iniziale, Diego Tavani ha voluto dedicare un pensiero speciale a Claudia D’Agostino, augurandole il meglio per il futuro.

Il post di Claudia D’Agostino sui social dopo la scelta

Claudia D’Agostino ha espresso i suoi sentimenti sui social, condividendo una foto con il nuovo compagno e ringraziando lo staff di Uomini e Donne: