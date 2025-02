La permanenza a Uomini e Donne di Mario Cusitore finisce qui. Il cavaliere, a causa di alcuni suoi atteggiamenti, dovrà abbandonare il dating show di Maria de Filippi. Infatti, il suo nome è stato segnalato più volte, sebbene finora non era stato preso nessun provvedimento.

Mario Cusitore deve lasciare Uomini e Donne

Ora però, l’ex corteggiatore di Ida Platano deve lasciare il programma. Il suo ritorno a Uomini e Donne aveva già fatto discutere, ma il suo modo di fare cattura il pubblico e si pensava che il suo percorso potesse proseguire, ma non è così. È stata in particolare una segnalazione a far prendere questa decisione: Mario Cusitore è stato visto in una discoteca mentre stava baciando Nicole Santinelli, ex tronista dello show. Questo comportamento di fatto è vietato dal regolamento, e per questo la redazione ha cercato di vederci chiaro, contattando Nicole.

La conferma del sospetto

A quel punto è stata lei a confermare di aver baciato Mario Cusitore: le sue stesse parole hanno quindi impedito al cavaliere di poter spiegare il suo punto di vista, ed è stato immediatamente cacciato dal programma. Lo speaker radiofonico, attualmente a Radio Kiss Kiss, dove partecipa al celebre programma “Pippo Pelo Show”, ha un buon seguito sui social dove pubblica con regolarità momenti della sua giornata. Stavolta per lui, però, la parentesi a UeD sembra essere davvero chiusa. Da vedere se di fatto sarà davvero così.