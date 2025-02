Maria De Filippi conquista il pubblico

La serata di sabato 8 febbraio ha visto un netto trionfo di Maria De Filippi con il suo programma C’è Posta Per Te, che ha toccato la cifra impressionante di 4 milioni di spettatori, ottenendo un 32% di share. Questo risultato dimostra ancora una volta la capacità della conduttrice di attrarre il pubblico, grazie a storie emozionanti e coinvolgenti che riescono a toccare le corde più profonde degli spettatori. La trasmissione, ormai un appuntamento fisso per molti italiani, continua a mantenere alta l’attenzione e l’affetto del pubblico, consolidando la sua posizione di leader nel panorama televisivo.

Il flop di Ora o Mai Più

Al contrario, il programma Ora o Mai Più su Rai Uno ha faticato a decollare, registrando solo 2.084.000 spettatori e un modesto 16% di share. Nonostante la presenza di artisti noti come Pierdavide Carone e Valerio Scanu, il format non è riuscito a convincere il pubblico, evidenziando una certa stanchezza nei confronti di programmi simili. La competizione con C’è Posta Per Te si è rivelata letale, lasciando Ora o Mai Più in una posizione di svantaggio. Questo scenario solleva interrogativi sulla capacità del programma di attrarre un pubblico sempre più esigente e in cerca di contenuti freschi e innovativi.

Il panorama televisivo della serata

Oltre ai programmi di punta, la serata ha visto anche altri show in competizione. Su Rai2, la serie Elsbeth ha attirato 673.000 spettatori (3.8%), mentre su Italia1, il film Tata Matilda e il grande botto ha divertito 850.000 spettatori (4.8%). Su Rai3, le inchieste di Petrolio hanno registrato un crollo a 507.000 spettatori (2.9%). Anche su Rete4, il film con Terrence Hill e Bud Spencer ha mantenuto un pubblico di 889.000 spettatori (5.3%). La serata ha visto anche il debutto di PrimaFestival, un programma dedicato al Festival di Sanremo, che ha attratto 4.723.000 spettatori (25.6%), dimostrando l’interesse del pubblico per l’evento musicale più atteso dell’anno.