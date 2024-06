Messico: assassinato candidato sindaco di Santo Domingo Armenta

Città del Messico, 3 giu. (Adnkronos) – Il candidato del Partito Rivoluzionario Istituzionale (Pri) a sindaco di Santo Domingo Armenta, nello stato meridionale messicano di Oaxaca, Yonis Atenógenes Baños Bustos, è stato assassinato nella sede elettorale del suo partito. Ne danno notizia i media messicani, aggiungendo che nell'attacco è rimasto ferito un membro della sua squadra elettorale.

Il comitato direttivo del Pri di Oaxaca ha condannato l'omicidio, affermando che questo atto di violenza non colpisce solo la famiglia del politico e i suoi amici, ma anche la società. "Condanniamo fermamente questo atto codardo e insensato. Yonis Atenógenes Baños Bustos era un uomo impegnato per il benessere della sua comunità. La sua dedizione e passione per il servizio agli altri lo hanno portato a candidarsi nella speranza di rendere Santo Domingo Armenta un posto migliore per tutti", ha scritto in un comunicato il suo partito.