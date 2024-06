Oltre alla lotta contro il cancro, re Carlo III sta portando avanti una battaglia familiare estenuante, quella contro il principe Andrea di York. Il sovrano d’Inghilterra l’ha messo davanti ad un aut aut.

La battaglia tra Re Carlo e il fratello Andrea

Nervi tesi tra re Carlo III e il principe Andrea di York. Stando a quanto sostengono alcune fonti vicine alla famiglia reale, il sovrano d’Inghilterra starebbe facendo di tutto per sloggiare il fratello dal Royal Lodge di Windsor. Il motivo? Andrea non riesce a pagare i costi di manutenzione – circa 400 mila sterline l’anno – della maestosa residenza di trenta stanze. Se non accetterà di fare i bagagli, il re lo priverà dei fondi per il suo sostentamento.

Re Carlo Vs principe Andrea: le parole dell’insider

Un insider vicino alla Royal Family, raggiunto dal Times, ha raccontato:

“Se Andrew rifiuta di andarsene entro un lasso di tempo ragionevole, allora il re potrebbe essere costretto a riconsiderare l’intero pacchetto di sovvenzioni che gli fornisce. Il duca sarebbe costretto a finanziare da solo la maggior parte delle spese per la sicurezza, l’alloggio e il suo stile di vita. Cosa che, viste le somme in ballo, è altamente improbabile che possa fare a lungo”.

Il principe Andrea vive Royal Lodge dal 2023, insieme all’ex moglie Sarah Ferguson. La dimora, è bene sottolinearlo, ha un valore di 30 milioni di sterline.

Re Carlo: ecco dove manderebbe il principe Andrea

Ovviamente, Re Carlo non intende lasciare il fratello senza un tetto sopra la testa. Il sovrano gli ha chiesto di traslocare nel Frogmore Cottage, un tempo occupato da Harry e Meghan Markle. Come documentato dalla stampa inglese, il Royal Lodge cade a pezzi e ha bisogno di una ristrutturazione importante.