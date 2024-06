Aldo Montano, campione olimpico di Atene 2004, è ricoverato in ospedale per un importante intervento chirurgico all'anca

Due giorni fa Aldo Montano è stato ricoverato per effettuare un intervento chirurgico nell’ospedale di Sassuolo. In queste ore ha annunciato l’esito positivo dell’operazione con un post su Instagram: una notizia importante per i fan molto preoccupati.

Le parole di Aldo Montano sui social

Condivise su Instagram delle foto direttamente dal letto di ospedale, negli scatti: la moglie Olga Plachina e i due figli Olympia e Mario.

L’ex schermidore ringrazia tutti, dai fan ai medici dell’ospedale di Sassuolo, nello specifico il Dott Cheli e il Prof Porcellini:

«Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno. L’operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a zero chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate».

L’annuncio dell’intervento a Verissimo

Il campione sportivo aveva annunciato già da tempo la notizia dell’intervento all’anca. Nel 2022 fu ospite a Verissimo e raccontò i problemi che stava affrontando con il proprio fisico dopo anni di intensa attività sportiva:

«Da due anni soffro di una necrosi ad un’anca. Un po’ per DNA, un po’ per l’esposizione così lunga durante la mia carriera e sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un’operazione invasiva».

Non solo l’anca, ma anche la spalla sinistra di Montano necessita di un’operazione chirurgica, dunque, potrebbe essere in programma un nuovo intervento.

Necrosi all’anca: cos’è

L’osteonecrosi dell’anca è una malattia che si verifica quando l’afflusso di sangue all’osso della testa del femore è compromesso, le cellule ossee senza l’apporto nutritizio del sangue muoiono, dunque, tale malattia può portare al collasso dell’articolazione dell’anca e all’artrosi. Tuttavia, con l’intervento, come nel caso dello sportivo Aldo Montano, il paziente può riprendere la sua vita normale senza nessuna limitazione.