Secondo indiscrezioni l’ex concorrente del GF Vip Aldo Montano sarebbe pronto ad approdare all’Isola dei Famosi.

Aldo Montano all’Isola dei Famosi

La prossima diretta dell’Isola dei Famosi sarà ricca di sorprese per i naufraghi dell’Isola dei Famosi, che verranno raggiunti per un breve periodo da Aldo Montano e da Nikita Pelizon, entrati nel programma in qualità di Guest star dello stesso. Nikita coglierà l’occasione per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, mentre in tanti sui social si chiedono perché Montano farà il suo ingresso all’interno dello show (dove non sembra avere legami particolari con nessuno dei concorrenti).

In tanti sui social sono curiosi di saperne di più su questa nuova edizione del programma, che ha già visto dire addio allo show alcuni tra i concorrenti.

Tra questi vi sono stati già Alessandro Cecchi Paone, il fidanzato Simone Antolini e Fiore Argento. In molti si chiedono come farà la produzione del programma a far fronte al sempre più crescente numero di volti vip che abbiano deciso di lasciare il programma, ma sulla questione non è dato sapere di più.

Intanto, per saperne di più sui nuovi naufraghi e sulle “Guest star” pronte ad approdare all’interno del programma, non resta che attendere.