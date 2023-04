Nikita Pelizon dopo la vittoria del GF Vip: "Stavolta ha vinto la verità"

Dopo la vittoria del GF Vip, Nikita Pelizon ha festeggiato con gli amici di sempre e con alcuni ex compagni del reality. Le prime parole della bella triestina sono una chiara frecciatina si suoi nemici.

Nikita Pelizon ha vinto il GF Vip 7 con il 54,6% delle preferenze. Contro di lei c’era Oriana Marzoli, che ha conquistato il 45,4% dei voti. Appena le luci del reality più spiato d’Italia si sono spente, la bella triestina ha festeggiato con alcuni ex coinquilini e con gli amici di sempre, lasciandosi andare ad una sorta di discorso.

Appena tornata in possesso del suo smartphone, Nikita ha ringraziato i fan:

“Sono stra gasata, grazie. Grazie per tutto il sostegno. Ormai era diventato un appuntamento fisso il televoto, grazie per avermi capita. Grazie per la gioia che sto provando, abbiamo vinto insieme”.