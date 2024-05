Justin Bieber diventa papà per la prima volta. Hailey Baldwin è incinta e la famiglia si allarga. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati, sui social, con delle foto dolcissime.

Justin Bieber diventa papà per la prima volta

Bebè in arrivo per Justin Bieber e Hailey Baldwin. I due hanno annunciato su Instagram che presto diventeranno genitori. Il cantante, felice come non mai di diventare papà per la prima volta, ha postato delle foto dolcissime, in cui mostra il pancione di sua moglie.

L’annuncio di Justin Bieber

Via Instagram, Justin ha condiviso una serie di scatti in cui Hailey Baldwin appare vestita di bianco, con il capo coperto, come se fosse una sposa. In alcune immagini compare anche il cantante e sembra quasi che i due abbiano celebrato un nuovo matrimonio. Bieber non ha aggiunto alcuna didascalia, ha lasciato parlare le fotografie.

Justin Bieber papà: nessun divorzio da Hailey

L’annuncio di Justin Bieber mette a tacere le voci che lo vedevano prossimo al divorzio. Negli ultimi tempi, infatti, circolavano indiscrezioni allarmanti, che parlavano di una profonda crisi tra il cantante e la moglie. Dopo 6 anni di matrimonio, la coppia è ancora felice come il primo giorno e si prepara ad accogliere in famiglia il primo figlio.