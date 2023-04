Gf Vip, Oriana Marzoli rimane ferma su Nikita Pelizon: "Non cambio idea"

Gf Vip, Oriana Marzoli rimane ferma su Nikita Pelizon: "Non cambio idea"

Gf Vip, Oriana Marzoli rimane ferma su Nikita Pelizon: "Non cambio idea"

Tra Oriana e Nikita c'è stato un confronto. Oriana ammete. "Non posso cambiare idea da un giorno all'altro".

Durante la puntata finale del Grande Fratello Vip per Oriana Marzoli e Nikita Pelizon c’è stato il momento di confrontarsi. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip nel quale sono stati mostrati alcuni momenti di confronto tra i concorrenti della casa. Una volta terminata la proiezione del filmato, Oriana ha affermato con tono schietto che la sua opinione su Nikita non è cambiata.