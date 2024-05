Gaza, carri armati israeliani dispiegati nell'Est di Rafah

Roma, 9 mag. (askanews) - Carri armati israeliani sono visibili in lontananza nell'Est della città di Rafah, punta sud della Striscia di Gaza. Sfidando le critiche internazionali, Israele ha inviato dei carri armati nella città di confine e preso il controllo del valico di frontiera con l'Egitto, ...

Roma, 9 mag. (askanews) – Carri armati israeliani sono visibili in lontananza nell’Est della città di Rafah, punta sud della Striscia di Gaza. Sfidando le critiche internazionali, Israele ha inviato dei carri armati nella città di confine e preso il controllo del valico di frontiera con l’Egitto, principale via di accesso per gli aiuti umanitari verso il territorio palestinese.