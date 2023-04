Finale Gf Vip, diversi ex concorrenti assenti in studio: di chi si tratta

La finale del Grande Fratello è iniziata con delle assenze significative: diversi ex concorrenti non ci saranno. A spiegare qual è il motivo Elenoire Ferruzzi su Instagram.

Il Grande Fratello Vip è arrivato ufficialmente alle sue battute finali tra tante polemiche, ma anche molte soddisfazioni. Eppure c’è un aspetto che ha fatto particolarmente parlare a poche ore dall’inizio della puntata. Diversi ex concorrenti non sono presenti in studio e a raccontare qual è il motivo è l’ex vippona Elenoire Ferruzzi su Instagram: chi è stato squalificato, chi si è ritirato e chi è stato eliminato con il telefoto d’ufficio sarebbe stato escluso.

Gf Vip, diversi ex concorrenti assenti in studio: l’annuncio di Elenoire Ferruzzi su Instagram

Elenoire Ferruzzi ha dichiarato nelle passate perché lei sarà una degli esclusi della puntata finale: “Allora visto le continue richieste lo dico qui, io stasera non sarò presente nella finale del Gf Vip “in quanto è stato deciso che tutti i concorrenti eliminati tramite il televoto d’ufficio (io e Giovanni Ciacci), tutti gli squalificati e chi ha abbandonato autonomamente il gioco non potranno essere presenti alla finale”.

In un successivo commento ha dichiarato con tono secco: “Siamo stati presenti in tutte le puntate per oltre quattro puntate in studio. Ti sembra giusto?”.

Chi sono gli altri ex concorrenti esclusi dalla finale del Gf Vip

Oltre ai già citati Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, non dovremmo vedere in studio gli squalificati (tra questi Ginevra Lamborghini, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro). Assenti anche chi si è ritirato come ad esempio Sara Manfuso. Di contro dovrebbero regolarmente presenziare tutti gli altri.