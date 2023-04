Oriana Marzoli crolla al GF Vip: sale la tensione in vista della finale

Anche i grandi piangono. La favorita per la vittoria finale del GF Vip 7 Oriana Marzoli è stata vittima di un momento di sconforto nelle scorse ore all’interno della casa più spiata d’Italia. La modella è scoppiata in lacrime, sfogandosi delle tensioni accumulate in questi mesi.

Le lacrime di Oriana

Il carico di tensione accumulato nei mesi di reclusione a Cinecittà ha fatto crollare pure Oriana Marzoli, che nelle scorse ore durante la visione di un film non ha retto ed è scoppiata a piangere, svelando quella che è diventata una sua necessità: “Ho proprio bisogno di un abbraccio” ha confidato la showgirl ai vari compagni di gioco.

L’abbraccio dei compagni di gioco

Detto, fatto. E ‘ bastato chiedere un abbraccio per scatenare l’affetto dei vari concorrenti rimasti in gioco al GF Vip e che lunedì 3 aprile si giocheranno il trionfo in questa settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver elemosinato affetto, Oriana è stata riempita dalle coccole dei compagni di gioco all’interno del loft di Cinecittà. Anche quella che in apparenza sembrava la più forte di tutti caratterialmente si è scontrata con la realtà. E non c’è stato proprio niente di male.

Chi vincerà il GF Vip 7?

Intanto è tutto pronto per la fine di questa interminabile edizione del Grande Fratello Vip, che lunedì arriverà alla sua naturale conclusione. Chi si aggiudicherà il trionfo e quindi il montepremi finale? I tre favoriti sono Oriana, Edoardo e Nikita, con uno di loro che quasi certamente uscirà con le braccia al cielo dallo studio di Cinecittà.