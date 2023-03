Scoop di Fabrizio Corona sul GF Vip: “Vi svelo chi sarà il vincitore e perché”

Fabrizio Corona ha deciso di rivelare in anteprima il vincitore del GF Vip: chi si aggiudicherà la vittoria dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini secondo l’ex re dei paparazzi?

Scoop di Fabrizio Corona sul GF Vip: “Vi svelo chi sarà il vincitore”

Andrà in onda il prossimo lunedì 3 aprile l’ultima puntata dell’edizione sinora più discussare del Grande Fratello Vip. Mentre i fan scalpitano al fine di scoprire chi sarà il vincitore del reality, Fabrizio Corona ha deciso di annunciarne in anteprima l’identità.

“Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip”, ha scritto su Telegram l’ex re dei paparazzi. “Il vincitore è Edoardo Tavassi”, ha affermato. Per poi aggiungere: “C’è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà lui”.

Il ruolo dei social

Probabilmente, Corona si riferisce alla forza del fandom di Tavassi. Il gieffino, infatti, può contare su un nutrito gruppo di fan talmente attivi da essere in grado di riuscire a influenzare il risultato finale del reality Mediaset.

Sin dal suo ingresso nella Casa, Tavassi si è dimostrato uno dei concorrenti più apprezzati del format grazie alla sua ironia e ai rapporti instaurati con gli altri concorrenti dello show.