Nell’universo dell’ospitalità di lusso, pochi marchi si distinguono come Navarra Hotels (NH Hotels). Grazie a una presenza globale che abbraccia diversi continenti e a una reputazione impeccabile nel settore dei viaggi, NH Hotels si è affermata come punto di riferimento per la qualità, il servizio e l’eccellenza. Questa multinazionale alberghiera è stata fondata in Spagna nel 1978 e oggi costituisce una catena alberghiera con una presenza in più di 30 Paesi in quattro continenti. In totale, conta circa 400 strutture per un totale di 60.000 camere e la sua espansione è in pieno svolgimento.

Breve storia di NH Hotels

Nel 1978, il primo hotel del Gruppo NH è stato inaugurato nella città di Pamplona, Spagna. Quattro anni dopo, la catena alberghiera fondò l’NH Calderón a Barcellona. Da quel momento in poi, l’azienda è riuscita a rafforzarsi lungo il corso degli anni ’80, fino ad arrivare, nel giro di un decennio, a essere presente in altre città oltre a Barcellona, a Madrid e a Saragozza, diventando così una delle catene alberghiere leader nel settore alberghiero spagnolo. Alla fine degli anni ’90, la catena alberghiera NH Hotel contava più di 50 strutture in tutto il Paese. All’epoca, l’azienda era quotata alla Borsa di Madrid. Nel 2000, la catena si è espansa in Europa e in America Latina. Allora NH Hotels contava già circa 90 strutture e si era iscritta all’indice borsistico IBEX 35, l’indice di riferimento della Borsa Valori spagnola, composto dalle 35 aziende di maggiore influenza economica nazionale. All’inizio del nuovo millennio, l’azienda ha acquisito Krasnapolsky, compagnia alberghiera olandese, raddoppiando le sue misure e arrivando a possedere quasi 170 hotel in 15 Paesi, diventando così la terza compagnia alberghiera più influente d’Europa. È stata impressionante l’espansione globale di NH Hotels, presente in più di 30 Paesi in Europa, nelle Americhe, in Asia e in Africa. I suoi hotel si trovano in alcune delle città più iconiche del mondo, da metropoli vibranti a destinazioni turistiche paradisiache.

NH Hotel e la sua influenza sull’industria dei viaggi

NH Hotels ha svolto un ruolo fondamentale nel settore dei viaggi, elevando costantemente gli standard di qualità e servizio. Anche il suo impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale è stato messo in evidenza, contribuendo alla sua reputazione di marchio consapevole ed etico. In particolare, nel secondo decennio di questo secolo, l’impegno per l’ambiente è diventato il pilastro su cui si basano tutte le iniziative di NH Hotels. In quel periodo, l’azienda ha lanciato un nuovo concetto per l’organizzazione di eventi, conferenze e congressi utilizzando criteri di sviluppo sostenibile. Questi includono l’uso rispettoso delle risorse energetiche, nonché il commercio equo e solidale e i prodotti a basso impatto ambientale. Contemporaneamente, l’azienda ha lanciato l’NH Sustainability Club, un laboratorio creativo per l’innovazione ambientale nel campo dello sviluppo di prodotti e servizi. In virtù di queste e altre iniziative, nel corso degli anni la catena ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, per l’eccellenza del servizio, l’innovazione nel design degli hotel e il contributo allo sviluppo sostenibile del turismo.

Nuove aperture a Parigi e Helsinki

Una delle novità più significative nel mondo di NH Hotels è la recente apertura di nuovi hotel a Parigi e Helsinki. Queste aggiunte al portafoglio della catena rappresentano un passo significativo nella sua espansione e nel suo consolidamento nei principali mercati europei. A Parigi, la catena NH Hotels si è impegnata ad aprire tre nuovi alberghi a quattro stelle in edifici ristrutturati e offrirà quasi 400 camere a coloro che desiderano godersi la vita parigina nel lusso. Si tratta dell’NH Paris Gare de l’Est, con 207 camere, e dell’NH Paris Opéra Faubourg, con 103 camere. Oltre a questi, una terza struttura con 90 camere sarà inaugurata con il nome di NH Paris Champs Elysées e diventerà NH Collection nel 2025.Nel frattempo, l’NH Collection Helsinki Grand Hansa in Finlandia cattura l’essenza stessa della città, combinando il design nordico contemporaneo con il calore e l’ospitalità per cui NH Hotels è noto. Strategicamente situato nel centro della città, è il punto di partenza perfetto per un piacevole soggiorno. Ubicato nel cuore di Helsinki, vicino alle principali attrazioni e a un’ampia gamma di servizi, l’hotel è la scelta ideale sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. Dispone di 224 camere finemente arredate in stile scandinavo contemporaneo. In breve, NH Hotels si è affermato come marchio leader nel settore dell’ospitalità di lusso grazie al suo impegno per l’eccellenza, l’innovazione e la soddisfazione dei clienti. Con una presenza globale in alcune delle destinazioni più ambite del mondo e una continua espansione in nuovi mercati, NH Hotels rimane una forza influente nel panorama internazionale dei viaggi. L’apertura di nuovi hotel a Parigi e Helsinki è solo un ulteriore esempio della sua dedizione a fornire esperienze indimenticabili ai viaggiatori di tutto il mondo.