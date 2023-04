Fabrizio Corona sulla finale del GF Vip: "Ecco perché Tavassi non ha vinto"

Fabrizio Corona, tramite il suo canale Telegram, ha parlato della finale del GF Vip. Qualche giorno fa aveva predetto la vittoria di Edoardo Tavassi, ma così non è stato.

Fabrizio Corona sulla finale del GF Vip

“Eccomi qui, vi avevo detto che avrei svelato il vincitore di questa edizione e lo farò adesso. Il GF Vip 7 lo vincerà Tavassi. E non perché è tutto stabilito o c’è un complotto. Lui ce la farà perché ha un metodo su come funzionano i media“, aveva dichiarato qualche giorno fa Fabrizio Corona sul suo canale Telegram. A vincere il GF Vip, invece, è stata Nikita Pelizon. L’ex re dei paparazzi è tornato sui social per spiegare come mai la sua previsione era sbagliata.

Fabrizio Corona in versione oracolo

Fabrizio, prima della finale del GF Vip, è tornato su Telegram in versione oracolo. Corona ha dichiarato:

“Mentre guardate la finale del GF Vip sappiate che voi il vincitore già lo conoscete. Siamo a lunedì e stasera c’è la finale del Grande Fratello Vip. Ricordatevi che come vi ho detto tre giorni fa, sarà Edoardo a vincere il GF Vip. Il reality lo vince Tavassi e ne riparliamo stasera dopo la fine della diretta. Alzate il volume, vi ho parlato tre giorni fa e ribadisco tutto adesso”.

Perché Tavassi non ha vinto il GF Vip?

Dopo l’elezione di Nikita, Corona è tornato a parlare del GF Vip. Come mai la sua previsione non è corretta? Fabrizio ha una spiegazione anche per questo: