Fedez ha condiviso nelle sue storie Instagram quella che sembra essere una nuova frecciata. Si tratta di un pezzo del testo di una sua vecchia canzone.

Fedez, presunta nuova frecciata social del rapper: “Il male è come un boomerang”

Fedez ha condiviso nelle sue storie Instagram il testo della sua canzone “Ti vorrei dire“, del 2010. “Sono in riva al fiume ad aspettare perché prima o poi lì vedrò il tuo cadavere passare. E le parole scivolano come sul vetro, il male è come un boomerang, prima o poi ti ritorna indietro” è la frase incriminata, che subito è stata interpretata da tutti come una frecciata contro la ex moglie Chiara Ferragni e i suoi amici.

Fedez, la nuova canzone con Emis Killa

Da pochi giorni è uscito il nuovo brano di Fedez ed Emis Killa, dal titolo Sexy Shop. “Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli. Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro” ha dichiarato il rapper recentemente, dopo che si è scatenata una forte polemica per il testo della canzone, che sembra essere indirizzata proprio alla Ferragni, ai suoi amici e alle sue collaborazioni.