Debutto più che entusiasmante per Lorella Boccia, scelta come nuova conduttrice di Camper in viaggio. Il programma la vede al timone accanto a Tinto fino al 6 settembre.

Camper in Viaggio: Lorella Boccia nuova conduttrice

Camper in viaggio, programma di Rai1 in diretta dalle 11:30 alle 12:00, dal lunedì al venerdì, fino al 6 settembre, ha finalmente debuttato. La grande novità è stata la nuova conduttrice, ossia Lorella Boccia, che per tutta la durata del format affiancherà Tinto, volto storico della trasmissione.

Lorella Boccia strega il pubblico: esordio più che positivo

Dopo una breve pausa dalla televisione, che l’ha vista spaziare tra Mediaset, Discovery e la stessa Rai, Lorella Boccia è tornata in onda come conduttrice di Camper in viaggio. Il grande pubblico non ha alcun dubbio: è stata impeccabile. Via Instagram, la presentatrice ha parlato così della sua avventura accanto a Tinto:

“Un’estate insieme, con l’emozione addosso e la sete insaziabile di curiosità. Ci stiamo divertendo e speriamo di portarvi nel nostro mondo con quel pizzico di leggerezza che fa bene al cuore… Ci vediamo tutti i giorni alle ore 11.30 su Rai1 con Camper in Viaggio. PS: Mata suppurtá”.

Qual è l’ultimo programma condotto da Lorella Boccia?

Prima di Camper in viaggio, programma nato da un’idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti, Lorella Boccia è stata al timone di un altro format Rai molto amato. Stiamo parlando di Made in Sud, in onda sul secondo canale della televisione di Stato, dove è stata affiancata dal rapper Clementino.