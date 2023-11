Ospite del programma Le Iene condotto da Veronica e Max Angioni, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia ha portato all’attenzione una tematica non semplice da affrontare, vale a dire quella dell’abbandono. L’artista si è ritrovata a vivere questa esperienza quando aveva solo 5 anni. Il padre è infatti andato via di casa e da allora si ritroverà a crescere senza di lui. Da lì sono passati ben 12 anni prima che i due potessero rivedersi.

Le Iene, Lorella Boccia sull’abbandono: “Scendevo in strada ad aspettare mio padre”

Crescere per buona parte della sua infanzia senza avere un padre non è stato per lei facile, anche sul piano economico. La ballerina ha raccontato infatti che l’uomo non ha lasciato loro nulla. La madre ha dovuto fare grandi sacrifici per permetterle di studiare danza: “Ci ha lasciato senza un soldo e mamma ha dovuto pulire centinaia di case per farmi studiare danza”.

Da piccola lei restava inoltre in attesa, con la speranza che il padre sarebbe presto ritornato: “Mi pettinavo i capelli per essere carina per lui mentre mia madre lo cercava al telefono. Diceva ‘Guarda che arriva’”.

L’incontro con il padre: “A me restava solo la rabbia”

Padre e figlia si ritroveranno anni dopo quando lei è già cresciuta. L’uomo – ha raccontato – ha avuto nel frattempo un altro figlio che però non la conosceva: “Francesco aveva avuto tutto: sostengo, denaro, amore. Io, invece, solo la rabbia”. Si riavvicinerà poi al padre quando si sposa con il compagno Niccolò Presta. Farà anche una piacevole scoperta: il padre aveva in casa moltissime foto sue: “Ero così felice che mi sentivo pronta a dimenticare. A casa sua ho scoperto decine di mie foto, e che, forse, sentiva anche lui un dolore grande, la vergogna”.

La difficile perdita

Qualcosa tuttavia cambierà di nuovo. Il padre le mandava solo dei semplici saluti o ancora GIF, nulla che le potesse bastare, poi la notizia che non avrebbe mai voluto ricevere: la morte del padre, una notizia che è arrivata mentre si trovava ad Amici: “L’ho abbracciato finché non mi hanno portato via a forza. Quel giorno ho capito che, a volte, devi imparare a prendere il meglio che una persona può̀ darti, anziché lamentarti per ciò che non ti ha dato. Fidatevi: non vale la pena scoprire cosa significhi ‘perdonare’ solo nel giorno in cui non puoi più farlo”.