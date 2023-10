Benjamin Mascolo a Le Iene, il monologo commovente: "Morire è facile"

Benjamin cascolo ha tenuto un commovente monologo a Le Iene dove ha parlato della sua dipendenza da sostanze e di come, a causa di questa, abbia rischiato di perdere per sempre se stesso.

Benjamin Mascolo: la dipendenza

Negli ultimi mesi Benjamin Mascolo non ha fatto segreto di aver dovuto affrontare una difficile e dolorosa dipendenza da sostanze e, ora che è finalmente riuscito a disintossicarsi, ha voluto raccontare il suo dramma a Le Iene con un commovente monologo.

“Il 18 giugno 2022 alle 4.30 del mattino ero steso sul pavimento a fissare una parete ed ho toccato il fondo. Avevo la certezza che nessuno sarebbe venuto a salvarmi, quella notte è stata l’ultima in cui mi sono drogato. Il giorno successivo, prima del mio 29esimo compleanno, ho deciso di diventare sobrio, ho messo al primo posto la salute mentale, perché per stare bene fuori bisogna stare bene dentro”, ha affermato, e ancora: “Questo è quello che ho capito nel momento più basso della mia vita, ho capito che morire è facile, ma è difficile iniziare a vivere davvero e per farlo devi chieder aiuto, devi trovare la forza in te stesso e nelle persone che hai più care. Devi provare in tutti i modi a riscrivere la pagina, anche a costo di strapparla mille volte“.

Benjamin Mascolo ha confessato che a causa della sua dipendenza da sostanze si sarebbe separato dalla fidanzata Bella Thorne e ha anche aggiunto che, in seguito a quanto vissuto, sarebbe riuscito a riavvicinarsi alla sua famiglia.