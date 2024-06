In questo primo anno senza televisione, Barbara D’Urso si è reinventata influencer. Negli ultimi giorni, la conduttrice è approdata su TikTok e i fan più affezionati l’hanno già eletta come regina dei social.

Barbara D’Urso regina di TikTok: la nuova vita da influencer

Come festeggiare 67 anni in modo diverso? Semplice: aprendo un profilo su TikTok. E’ questo quello che ha fatto Barbara D’Urso che, orfana della televisione, si è reinventata influencer. Appena approdata sul social dei ‘giovani’, Carmelita ha fatto il botto: mezzo milione di seguaci, 2 milioni di views a video e una pioggia di commenti e cuoricini. Intervistata da La Stampa, ha dichiarato:

“Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì”.

Barbara D’Urso è “avanti”: la sua filosofia

Barbara D’Urso non si tira indietro davanti a niente, nemmeno all’universo dei social. Ha dichiarato:

“Ho sempre cercato di essere ‘avanti‘, l’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo. (…) Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada. Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro”.

Il nuovo mestiere di Barbara D’Urso

Per il momento, Barbara D’Urso è una influencer e le piace quello che fa sui social. Ha raccontato: