BNKR44: tutto sul collettivo ospite a Sanremo 2023

I BNKR44 saranno ospiti al Festival di Sanremo 2023 in occasione della serata cover e si esibiranno insieme al giovane Sethu.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo collettivo musicale formatosi da pochissimo tempo.

BNKR44: tutto sulla band ospite a Sanremo 2023

Nati solo nel 2019, I BNKR44 sono nati tra Firenze ed Empoli, in una frazione toscana che si chiama Villanova. Il loro nome ha origine dalla parola BNKR ossia Bunker, un luogo di ritrovo per tanti artisti che vogliono creare. Il collettivo è formato da 7 componenti e sono:

Fares – voce;

– voce; Erin – voce, produzione;

– voce, produzione; Caph – voce, chitarra;

– voce, chitarra; JxN – produzioni;

– produzioni; Faster – voce;

– voce; Piccolo – voce;

– voce; Ghera – manager.

I loro generi musicali sono il Pop e l’Indie Pop.

Album, brani e Sanremo

Il collettivo ha prodotto tre album: “44 Deluxe” (2019), “Sabbia” (2020), “Farsi male a noi va bene” (2021). Tra il 2022 e il 2023 sono usciti anche tre singoli dei BNKR44: “Cosa ci resta“, “So chi sei“, “Per non sentire la noia” feat. Jvli.

Quella al Festival di Sanremo 2023 è la loro prima partecipazione e, per l’occasione, si esibiranno in una cover di “Charlie fa surf” dei Baustelle, insieme a Sethu.