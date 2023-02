Il Quartetto Flegreo sarà ospite al Festival di Sanremo 2023 durante la serata cover e si esibirà insieme ad Edoardo Bennato e Leo Gassman.

Collaboratori fissi del cantautore partenopeo Edoardo Bennato, scopriamo chi sono i membri del Quartetto Flegreo e la loro carriera.

Quartetto Flegreo: tutto sull’ensamble ospite a Sanremo 2023

Primo violino, secondo violino, violoncello e viola. Questi sono gli “strumenti del mestiere” del Quartetto Flegreo, che è composto da: Simona Sorrentino, Fabiana SIrigu, Luigi Tufano e Marco Pescosolido. Come suggerisce il nome è facile intuire che il loro nome fa riferimento alla regione dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli.

Dal 2001 collaborano in maniera fissa con Edoardo Bennato nell’ambito della musica leggera. Tra una settimana, l’ensamble, parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo.

Un Quartetto poco “Social” che però utilizza molto Youtube

Il membro più famoso del Quartetto Flegreo è sicuramente Simona Sorrentino, primo violino e diplomata al Conservatorio di Napoli. La violinista si esibisce anche come solista sia in performance di musica classica che in performance di musica house con il violino elettrico.

Il Quartetto Flegreo non ha Social Network ma ha un canale Youtube. I membri dell’ensamble più “Social” vengono spesso taggati in foto e video dal cantautore Edoardo Bennato.