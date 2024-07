È morta all’età di 87 anni Angela Pagano, l’attrice napoletana che nel 1958 debuttò nella commedia ‘La fortuna con l’effe maiuscola’ di Edoardo De Filippo.

La morte dell’attrice Angela Pagano

Il mondo dello spettacolo piange la morte dell’attrice napoletana: aveva recitato al fianco di Eduardo De Filippo dal 1958 fino al 1962. Figlia d’arte, il padre Guglielmo era un noto musicista, mentre la sorella Marina una nota attrice e cantante, morta nel 1990.

Domani, domenica 7 luglio, dalle 10.00 la camera ardente sarà al San Ferdinando, nel teatro in cui fu protagonista di spettacoli con Eduardo De Filippo.

Alle 13 i funerali presso la chiesa degli artisti a Piazza Trieste e Trento.

Il successo di Angela Pagano

Eduardo De Filippo ha guidato Angela Pagano anche in diverse opere andate in onda in tv come “Ditegli sempre di sì”, “Napoli milionaria” e “Filumena Marturano”. Inoltre, l’attrice ha recitato in diverse opere teatrali di Peppino De Filippo, come ‘A Coperchia è caduta una stella’, ‘Cupido scherza e spazza’, ‘Il malato immaginario’.

La donna ha lavorato con registi del calibro di Giuseppe Patroni Griffi e ha diviso il palcoscenico con Pupella Maggio, ed altri grandi del mondo dello spettacolo. Il successo arrivò proprio con Giuseppe Patroni Griffi: la scelse per recitare un testo di Franca Valeri, ‘Le catacombe’, e nel 1967 la chiamò per ‘Napoli notte e giorno‘, lo spettacolo che segnò la riscoperta di Raffaele Viviani.

Il cordoglio sui social

In queste ore, tanti i messaggi condivisi sui social in onore dell’attrice. Tra questi si legge anche quello dell’attrice Isa Danieli: