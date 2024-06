Anouk Aimée, attrice e icona del cinema, è morta a 92 anni. Celebre per i suoi ruoli in "La Dolce Vita" e "Un uomo, una donna", ha lasciato un segno indelebile nella storia cinematografica.

Anouk Aimée, la leggendaria attrice francese, è scomparsa all’età di 92 anni lasciando un’eredità indelebile nel cinema internazionale.

Anouk Aimée: l’addio all’attrice francese, morta all’età di 92 anni

Nata come Nicole Dreyfus a Parigi nel 1932, ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni Quaranta, emergendo come icona durante la Nouvelle Vague negli anni Sessanta.

È stata particolarmente celebre per le sue interpretazioni nei film di registi rinomati come Federico Fellini, Claude Lelouch, Jacques Demy, Sydney Lumet, George Cukor, e Julien Duvivier. Il suo ruolo più noto è stato quello di Maddalena ne “La Dolce Vita” di Fellini, dove ha recitato accanto a Marcello Mastroianni, seguito dal ruolo nel film “8 e 1/2” dello stesso regista. In Francia, è stata ampiamente acclamata per il film “Un uomo, una donna” di Lelouch, che le ha guadagnato una nomination agli Oscar e un riconoscimento mondiale.

Addio ad Anouk Aimée: l’attrice francese scompare all’età di 92 anni

La figlia dell’attrice, Manuela Papatakis, ha annunciato la triste notizia della sua morte su Instagram, rivelando che Anouk Aimée è deceduta nella sua casa a Parigi, circondata dall’amore della famiglia. La sua presenza sullo schermo era caratterizzata da un’eleganza e una profondità emotiva che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema europeo. Con la sua capacità di incarnare personaggi complessi e intensi, Anouk Aimée ha lasciato un segno duraturo nel cuore degli spettatori e continuerà a essere ricordata come una delle grandi icone del cinema mondiale.