Antonio Perlini sfida il Mare Tirreno a nuoto da Ponza al Circeo, nuota 40 chilometri in 12 ore e 38 minuti, un'impresa straordinaria.

Antonio Perlini, avvocato di 43 anni di Frosinone, ha compiuto un’incredibile impresa nuotando da Ponza al Circeo, una distanza di 40 chilometri, in solitaria mentre altri gareggiavano in staffetta.

Avvocato di Frosinone a nuoto da Ponza al Circeo: una straordinaria impresa

Questa sfida, nota come Traversata Storica Ponza-Circeo, è stata completata da Perlini in 12 ore e 38 minuti, attraversando le acque impegnative del Mar Tirreno, noto per le correnti mutevoli e le variazioni di temperatura.

Nonostante la sua esperienza in numerose gare ultra in acque libere e i successi internazionali, questa è stata la prima volta che Perlini ha affrontato una sfida così estenuante in un tratto marino così difficile. Il suo successo è stato accolto con gioia dai suoi sostenitori, tra cui la moglie Vanessa che lo ha seguito da vicino in barca durante la traversata.

Perlini ha dedicato questa impresa al ricordo del suo collega e amico, l’avvocato Alessandro Loreto, recentemente scomparso, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto da amici e familiari.

Da Ponza al Circeo a nuoto: l’impresa di un avvocato di Frosinone

La preparazione per l’evento è stata rigorosa, combinando allenamenti intensi con il suo impegno professionale quotidiano in Tribunale, frequentando gli Stadi del Nuoto e il Polivalente di Frosinone in orari mattutini e serali.

La Traversata Storica Ponza-Circeo non si era svolta dal 1989, rendendo questo traguardo ancora più significativo per Perlini, che ha coltivato la passione per il nuoto fin da giovane. Il suo spirito perseverante e la determinazione hanno reso possibile questa impresa, dimostrando che con impegno e preparazione adeguata si possono raggiungere obiettivi straordinari anche nelle condizioni più impegnative.