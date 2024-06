Un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale a Rezzoaglio, in provincia di Genova, uscendo di strada con l'auto e schiantandosi contro degli alberi. Gravi altri tre giovani.

Incidente mortale sulla Sp 654 nel comune di Rezzoaglio, in provincia di Genova, dove un ragazzo si è schiantato con l’auto contro alcuni alberi. Altre tre persone sono in gravi condizioni.

Incidente a Rezzoaglio, Genova

Intorno alle 23 di domenica 16 giugno, un terribile incidente stradale a Rezzoaglio, Genova, è costato la vita ad un ragazzo di soli 21 anni. Il giovane è deceduto dopo che la vettura si è cappottata schiantandosi contro un gruppo di alberi.

A bordo c’erano altri tre ragazzi, tutti coetanei e tutti in gravi condizioni. L’impatto è avvenuto sulla Sp 654 di Rezzoaglio e sul posto sono giunte subito le ambulanze della Croce Rossa locale, insieme ai vigili del fuoco.

L’incidente di Rezzoaglio: la dinamica e l’intervento dei soccorsi

Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto ma sembra che non siano rimaste coinvolte altre vetture. Il giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’alta velocità.

A quel punto il mezzo si sarebbe ribaltato e avrebbe poi carambolato fino a bordo strada. Questa una delle ipotesi delle autorità che stanno lavorando alla ricostruzione dei fatti.

Sul posto sono giunte automediche e ambulanze per prestare soccorso ai giovani, tutti originari di Borzonasca. Purtroppo per uno di loro – che si trovava nella parte posteriore – non c’è stato nulla da fare.

Gli altri sono stati estratti dalle lamiere: due sono all’ospedale San Martino in codice rosso mentre la terza passeggera, una ragazza, si trova al Pronto Soccorso di Lavagna.

Impegnato nei soccorsi anche l’elicottero Grifo, necessario per uno dei tre feriti. I carabinieri sono sul posto per i dovuti rilievi.