Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale Galliera.

Sindaco di Genova operato d’urgenza: previsto ricovero ospedaliero di 5 giorni

La struttura ospedaliera ha confermato che l’intervento è stato eseguito con successo e ha comunicato che il sindaco rimarrà ricoverato per circa 5 giorni prima di iniziare le terapie successive, questo intervento è stato necessario per trattare una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea. L’ospedale ha precisato che l’intervento è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva.

Va sottolineato che Bucci era già ricoverato da alcuni giorni presso l’ospedale Galliera, il che indica che l’intervento era programmato. Questo fatto offre una prospettiva rassicurante sulla situazione, suggerendo che il sindaco stesse ricevendo già l’attenzione medica necessaria prima dell’intervento d’urgenza.

Operato d’urgenza il sindaco di Genova: previsto ricovero ospedaliero di 5 giorni

La solidarietà e la vicinanza al sindaco durante questo periodo non sono mancate da parte del Consiglio comunale, il presidente Carmelo Cassibba ha espresso il desiderio di vedere il ritorno di Bucci al più presto, in modo da poter continuare il lavoro sulle iniziative e i progetti in corso per la città di Genova. La comunità genovese, costantemente aggiornata sulle condizioni del sindaco, si unisce al presidente Cassibba nell’auspicare una pronta ripresa per Marco Bucci.