Non è stata senza dubbio una mattinata facile per chi doveva partire o atterrare all’aeroporto Fontanarossa di Catania. Diversi infatti sono stati i voli sospesi. Ma ecco nel dettaglio cosa è successo.

Aeroporto di Catania, stop ai voli: passeggeri alle prese con ore di disagi

All’alba di questa mattina, 3 luglio 2025, è scattato lo stop ai voli all’aeroporto Fontanarossa di Catania per assenza di condizioni di sicurezza.

I voli in arrivo e in partenza sono stati quindi sospesi, causando quindi caos e disagi per i passeggeri. Ma, cosa è successo? Ecco cosa aveva comunicato la Sac, ovvero la società che gestisce lo scalo: “a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste a ovest della pista, è stata disposta l’interruzione dei voli in partenza e in arrivo.” L’ostacolo ere una gru posta nell’area esterna dello scalo per lavoro notturni.

Aeroporto di Catania: lo scalo torna operativo

Come abbiamo visto questa mattina sono stati diversi i voli sospesi per colpa di una gru, che non consentiva la sicurezza sia in fase di decollo sia in fase di atterraggio. Molti passeggeri sono quindi rimasti a terra ad aspettare di poter partire, mentre chi doveva atterrare a Catania è stato dirottato a Palermo o Comiso. La buona notizia è che la gru è stata spostata e che quindi, dopo tutti i controlli di sicurezza, lo scalo di Catania è tornato operativo.