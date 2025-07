Infortuni: Meloni, 'sicurezza lavoro priorità Governo'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – "Rivolgo un saluto particolare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con la sua presenza ribadisce l’assoluta centralità che le Istituzioni riconoscono alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell’azione di questo Governo. A testimoniarlo sono i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dal nostro insediamento e che hanno interessato i diversi ambiti che ruotano attorno a questa materia".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla presentazione della relazione annuale dell'Inail.

"Abbiamo introdotto -ha ricordato la premier- la cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Abbiamo disposto l’assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare sensibilmente il numero delle ispezioni e dei controlli e abbiamo stanziato risorse importanti per premiare le imprese che investono in prevenzione. Ma siamo intervenuti anche sul piano delle sanzioni, sia amministrative che penali, reintroducendo ad esempio il reato di somministrazione illecita di lavoro, fattispecie che era stata depenalizzata in passato ma che risulta essere la più in crescita nel tempo, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi".

"E stiamo contrastando con forza e determinazione il caporalato, perché -ha concluso Meloni- lo sfruttamento del lavoro è un crimine odioso che una Nazione civile e degna di questo nome non potrà mai accettare".