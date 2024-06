Incidente a Macchia d’Isernia, frontale tra auto e tir: grave un 19enne

Nella mattinata del 18 giugno si è verificato un grave incidente sul rettilineo di Macchia d’Isernia, dove un camion ha impattato frontalmente contro una Fiat Punto, causando conseguenze gravi e interruzioni significative nel traffico lungo la strada Isernia-Venafro.

Grave incidente a Macchia d’Isernia: scontro frontale tra auto e tir, 19enne ferito

Gli eventi hanno richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti, compresi i Vigili del Fuoco, il servizio sanitario 118 e la Polizia Stradale.

L’incidente ha avuto un unico ferito, il conducente diciannovenne della Fiat Punto. Dopo essere stato estratto dalle lamiere dell’auto danneggiata, è stato trasportato in condizioni preoccupanti all’ospedale Veneziale per ricevere cure mediche urgenti. Attualmente, l’equipe medica sta monitorando attentamente le sue condizioni.

Le circostanze che hanno portato allo scontro tra il camion e l’auto sono oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale, che sta conducendo un’analisi approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando vari elementi, inclusi testimonianze oculari e dati raccolti sulla scena, per comprendere meglio come sia avvenuto l’impatto e se ci siano eventuali responsabilità da attribuire.

Nel frattempo, il traffico lungo la strada è stato deviato per permettere alle squadre di emergenza di lavorare in sicurezza sul luogo dell’incidente e per facilitare le operazioni di pulizia e ripristino della viabilità.