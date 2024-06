La Spezia, Squalo Verdesca in mare: paura tra i bagnanti

L'avvistamento di uno squalo verdasca in mare in provincia di La Spezia a Marinella si Sarzana: misure di sicurezza attuate dopo l'allarme generato tra i bagnanti.

Il 17 giugno 2024 a La Spezia, il bagnino del stabilimento Odessa ha lanciato l’allarme dopo aver avvistato uno squalo, probabilmente una verdesca di circa un metro e mezzo, al largo di Marinella di Sarzana.

Squalo Verdesca in mare a La Spezia: paura tra i bagnanti

Nonostante la specie non rappresentasse alcun pericolo per gli esseri umani, il bagnino ha adottato misure precauzionali per la sicurezza dei bagnanti e ha richiesto l’intervento della Capitaneria di Porto Foce del Magra.

Il personale della Capitaneria è intervenuto prontamente, individuando lo squalo tra le scogliere di fronte allo stabilimento. Dopo un breve periodo di confusione dovuto al mare agitato e alla presenza di imbarcazioni, lo squalo ha lasciato la zona, permettendo ai bagnanti di riprendere le loro attività senza ulteriori preoccupazioni.

La giornata è stata movimentata per la Capitaneria di Porto spezzina, con diverse situazioni da gestire, tra cui il salvataggio di un surfista in difficoltà tra Deiva Marina e Levanto e la gestione di disturbi da rumore provocati da uno yacht al Pezzino. A Levanto, il personale ha soccorso un ragazzo infortunatosi durante una partita di calcio in spiaggia, mentre a Portovenere è stato chiesto l’intervento per una disputa tra giocatori che si è risolta pacificamente all’arrivo delle autorità.