Incidente a Lavagna: famiglia finisce in mare, madre e figlio in condizioni critiche

Un tragico incidente ha sconvolto il porto turistico di Lavagna, in provincia di Genova, dove una famiglia milanese è finita in mare con l’auto. L’episodio è avvenuto ieri, quando il veicolo, con a bordo padre, madre e tre figli, è precipitato in acqua durante una manovra di retromarcia.

Gravi condizioni per madre e figlio

Le condizioni della madre e del figlio minore, di soli sei anni, sono estremamente critiche. Entrambi sono stati ricoverati in rianimazione dopo essere stati estratti dall’auto da un sommozzatore presente sul posto. La madre, trasportata all’ospedale di Lavagna, è in sedazione profonda e supportata da ventilazione meccanica per limitare i danni cerebrali post-anossici. Il bambino, trasferito in elicottero all’ospedale Gaslini, è in condizioni disperate.

Situazione degli altri membri della famiglia

Il padre e gli altri due figli, rispettivamente di 16 e 12 anni, sono in condizioni stabili. Il padre, ricoverato in medicina d’urgenza, è cosciente e necessita di minimo supporto respiratorio. I figli maggiori, inizialmente ricoverati a Lavagna, sono ora sotto osservazione nel reparto di pediatria del Gaslini. È stato fornito supporto psicologico a tutta la famiglia.

Dinamiche dell’incidente

Le indagini sull’incidente sono affidate alla Circomare di Santa Margherita Ligure, che coordinerà il recupero dell’auto affondata. Testimoni riferiscono che l’auto, durante una retromarcia sul molo, non si è fermata e ha sfondato una colonnina prima di precipitare in acqua. La famiglia stava rientrando da una gita in barca e si preparava a tornare a casa quando è avvenuto l’incidente.